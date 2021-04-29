Biden: ABD, Çin ile çatışma aramıyor

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine hitap ediyor.

Biden’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • ABD, Çin ile çatışma aramıyor.
  • Yüz gün önce Amerika yanıyordu, ancak o zamandan beri kabul edilen kurtarma planları ve reformlar sayesinde yeniden yükselmeye hazır.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin’e ABD’nin gerilim aramadığını ancak eylemlerinin sonuçları olacağını açıkladım.
  • Çin Devlet Başkanı Şi’ye, ABD’nin Avrupa’da NATO ile yaptığı gibi İndo-Pasifik’te de güçlü askeri varlığını sürdüreceğini söyledim.

Ayrıntılar geliyor…

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