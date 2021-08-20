Biden Afganistan’dan Tahliyeleri Değerlendirecek

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalılar’ın ve bazı Afgan vatandaşlarının Afganistan’dan tahliye edilmesi süreci ile ilgili bugün açıklama yapacak.

Biden, Afganistan’la ilgili son gelişmeleri öğrenmek için yerel saatle öğle saatlerinde Beyaz Saray’da ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak; ardından TSİ 20.00’de kameraların karşısına geçecek.

Biden, Kabil havaalanında tahliyelerin güvenliğini sağlayan ABD birliklerinin gerekirse daha uzun süre kalabileceğini açıklarken, ABD 31 Ağustos’a kadar binlerce insanı Afganistan’dan tahliye etmeye çalışıyor.

Beyaz Saray Perşembe günü 325’i Amerikalı olmak üzere 3 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü NBC televizyonu ile yaptığı röportajda tahliyeyi “riskli bir operasyon” olarak nitelendirdi.

Sullivan, “En çok odaklandığımız, üzerinde çok durduğumuz olasılıklardan biri, tabii ki Taleban’ın yeminli düşmanı olan IŞİD-K (örgütün Afganistan kolu) gibi bir grup tarafından terör saldırısı potansiyeli” dedi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Biden’ın, Taleban’ın hızlı ilerleyişi karşısında savunmasız insanları Afganistan’dan çekmek için yeterince hızlı hareket etmediğini söylüyor.

Kabil’deki ABD Büyükelçiliği’nde bazı diplomatların kaleme aldığı bildirilen 13 Temmuz tarihli bir yazışmanın ortaya çıkması ise Biden’a yönelik eleştirileri güçlendirdi. Wall Street Journal gazetesinin yayınladığı belgeye göre, Amerikalı bazı diplomatlar Afgan güvenlik güçlerinin çöküşüyle birlikte Taleban’ın kontrolu ele geçirebileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Yazışma, Biden’ın Taleban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin “kaçınılmaz olmadığını” söylemesinden sadece günler sonra ortaya çıktı.

Belgeyi Reuters haber ajansına doğrulayan bir kaynak, bu uyarı üzerine harekete geçildiğini ve bir gün sonra havayolu ile tahliye operasyonu çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield bugün yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin şu anda Afganistan’da tam olarak kaç Amerikalı olduğunu bilmediğini söyledi.

İletişim Direktörü Kate Bedingfield CNN’e verdiği demeçte, “Kesin bir sayıya sahip değiliz” dedi ve bunun kısmen mevcut sayının, son altı ayda ülkeyi terketmiş olabilecek insanları içermesinden kaynaklandığını kaydetti.

Bedingfield, Afganistan’da kaç Amerikalı olduğunu belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

Afganistan’da halen kaç Amerikalı’nın bulunduğuyla ilgili farklı tahminler var. Washington Post gazetesinin aktardığına göre, ulusal güvenlik yetkilileri Salı günü her iki partiden Senato çalışanlarına, yaklaşık 10 bin ila 15 bin ABD vatandaşının Afganistan’da olduğunu söyledi. Pentagon Sözcüsü John Kirby Salı günü yaptığı açıklamada, Kabil bölgesinde 5 bin ila 10 bin ABD vatandaşının olduğuna inanıldığını bildirdi.

Binlerce kişi Kabil’den uçaklarla ayrılırken, sayılar her gün değişiyor. ABD’nin hedefi günde 5 bin ila 9 bin kişiyi Afganistan’dan çıkarmak.

ABD, Temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 14 bin kişiyi tahliye etti. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre, bunların 9 bin kadarı yani yarısından fazlası, 14 Ağustos’tan bu yana uçaklara bindirildi.

Salı günü ABD ordusu yaklaşık bin 100 Amerikalı’yı, ABD’de oturum izni olanları ve ailelerini tahliye etti.