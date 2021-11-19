Biden, Afrikalı liderler ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın önümüzdeki yıl 2’nci ABD-Afrika Liderler Zirvesi kapsamında Afrikalı liderler ile bir araya geleceği belirtilerek, küresel ortaklıklar ve ittifaklar kurmaya odaklanacağı aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın önümüzdeki yıl 2’nci ABD-Afrika Liderler Zirvesi için Afrika kıtasının dört bir yanından liderler ile bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Biden’ın Afrikalı liderlerle küresel ortaklıklar ve ittifaklar kurmaya odaklanacağını belirtilerek, “Bu zirve, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar ve değerler temelinde Afrikalı ortaklarla bağları güçlendirme çabalarını sürdürecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, zirvenin ABD’nin kilit alanlarda Afrikalı meslektaşlarıyla işbirliği yapmak için bir fırsat olacağı belirtilerek, Afrika’nın ABD ve küresel topluluğun geleceği için kritik bir konumunda yer aldığı aktarıldı.

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