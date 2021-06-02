Biden, Amerikan şirketlerine düzenlenen siber saldırıların ardında Rus hükümetinin durduğunu düşünmüyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, JBS şirketine siber saldırıyla ilgili olarak Rusya’ya karşı misillemede bulunma niyetinde olup olmadığı sorusuna, “Bu konuyu titizlikle inceliyoruz” dedi.

ABD lideri, bilgisayar korsanlarının bu saldırısının ardında, bu şekilde ‘ABD’yi sınayan Rusya hükümetinin olabileceği’ yönündeki iddiayı ise reddetti. Biden, ilgili soruya, “Hayır” yanıtını verdi.

ABD’nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS, 30 Mayıs Pazar günü, Kuzey Amerika ve Avustralya şubelerinin bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Şirket, kötü amaçlı yazılımın, Rusya’da bulunan bir suç örgütünden geldiğini öne sürmüştü.

Olay, FBI tarafından soruşturulurken bu konuda Rus makamlarla temas halinde olunduğu belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’den başvuru gelmesi durumunda JBS şirketine siber saldırıyı hızlı bir şekilde incelemeye hazır olduklarını açıklamıştı. Peskov, JBS’e saldırının organizatörler hakkında bilgi sahibi olmadıklarını kaydetmişti.