Biden Başkanlık Yarışında Trump’la Arayı Açıyor 

Corona virüsü salgını sürecinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarla çalkalanan ABD’de Donald Trump’a eleştiriler artarken, Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden seçim yarışında arayı daha da açarak Trump’ın 13 puan önüne geçti. Son anket, Reuters haber ajansı ve araştırma şirketi Ipsos’a ait.

10-16 Haziran tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 48’i 3 Kasım’da yapılacak seçimlerde Demokrat başkan adayı Biden’a, yüzde 35’iyse Trump’a oy vereceğini söyledi.

Reuters/Ipsos anketinde Biden’ın Trump karşısında elde ettiği 13 puanlık üstünlük, Demokratlar’ın Kasım’da Trump’ın karşısına çıkacak başkan adayını belirlemek için başlattıkları önseçim sürecinden beri kaydettikleri en büyük fa . Haziran başında CNN’in yaptığı benzer bir anket de Biden’ın Trump’ın 14 puan önüne geçtiğini göstermişti.

Reuters/Ipsos anketi, Amerikalılar’ın yüzde 57’sinin Trump’ın icraatlarını onaylamadığını da gösterdi. Bu, geçen yıl Kasım ayında, Kongre’nin Trump hakkında azil soruşturması yürüttüğü dönemden beri Trump’ın aldığı en düşük destek oranı. Ankete göre, Trump’ın icraatlarını onaylayanların oranı ise yüzde 38.

Salgın ve protestolar düşüşte etkili

Mart’tan bu yana Cumhuriyetçiler’in Trump’a olan desteğinin her ay azalarak 13 puan düşmesi de Başkan’ın seçmen tabanının eridiğinin açık bir işareti olarak yorumlanıyor.

Siyaset uzmanlarına göre Trump’a desteğin azalmasında, Amerika’yı esir alan Corona virüsü salgını ve yol açtığı ekonomik krizin yanı sıra George Floyd’un polis nezaretinde ölümüyle siyah Amerikalıların maruz kaldığı polis şiddetinin yeniden ayyuka çıkması ve yarattığı öfke rol oynuyor.

Corona virüsü salgınını ilk başlarda ciddiye almayan Trump, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için önlemler alan eyalet valileriyle ağız dalaşına girişmekle ve sağlık uzmanlarının uyarılarına rağmen ekonomik faaliyetlere yeniden başlanması konusunda yetkililere baskı yapmakla eleştiriliyordu.

İki milyonu aşan vaka sayısıyla dünyada Corona virüsünün en fazla yayıldığı ülke olan Amerika’da salgın yüzünden ölenlerin sayısıysa 116 bine ulaştı. Florida, Arizona ve Teksas gibi önlemlerin hızlı bir şekilde gevşetildiği bazı eyaletlerde vaka sayılarında artış görülüyor.

Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıları’n yüzde 55’i Trump’ın Corona virüsüne karşı izlediği politikaya onay vermiyor. Cumhuriyetçi başkanın salgınla mücadelesini onaylayanların oranı ise yüzde 40. Bu, salgının başladığı Mart ayından beri kaydedilen en düşük destek oranı.

Trump, George Floyd’un ölümünün ardından ülke çapında başlayan protestolara verdiği tepki nedeniyle de eleştiriliyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, Trump’ın orduyu devreye sokarak bastırmak istediği protestoculara sempatiyle yaklaşıyor. Trump’ın 1 Haziran’da Beyaz Saray yakınındaki St. John’s Kilisesi’nin önünde fotoğraf çektirmesi için barışçı göstericilere polis tarafından müdahale edilmesi büyük tepki çekmişti.