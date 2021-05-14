Biden Bir Trump Dönemi Uygulamasını Daha İptal Etti

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ın 2019’da imzaladığı ve sağlık sigortası olduğunu veya sağlık masraflarını karşılayabileceğini kanıtlayamayan göçmenlerin ülkeye girişini engelleyen beyannamesini iptal etti.

Beyaz Saray tarafından yapılan duyuruda, Demokrat başkan Cumhuriyetçi selefi tarafından yürürlüğe sokulan uygulamanın, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmediğini ilerletmediğini söyledi.

Trump’ın 2019’un Ekim ayında imzaladığı beyanname, 30 gün içinde sağlık sigortası yaptırmadıkları veya sağlık masraflarını karşılayacak kaynakları olmayan göçmenlerin ülkeye girişlerini yasaklıyordu.

Federal bir yargıç, kararı yürürlüğe girmeden önce engellemişti. Ancak 2020’nin Aralık ayında verilen bir kararda, 9’uncu Bölge Temyiz Mahkemesi, Başkan’ın yürütme yetkisine girdiğini söyleyerek Trump’ın beyannamesini onaylamıştı.

Biden haftalar sonra göreve başladı ve hak savunucuları söz konusu tedbirin hiçbir zaman yürürlüğe girmediğini söylediler. Beyaz Saray ve diğer ABD daireleri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Biden, Trump’ın kısıtlayıcı göç politikalarının birçoğunu tersine çevirme sözü verdi. Çoğunluğu Müslüman 13 ülkeden seyahat yasağını geri çevirdi ve ABD-Meksika sınır duvarının inşasını durdurdu.

Göçmen savunucuları, sağlık sigortası şartın yürürlüğe girmesine izin verilmiş olsaydı yasal göçmenlerin üçte ikisinin girişinin yasaklanacağını ifade etti.