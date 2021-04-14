Biden çiftinin Beyaz Saray’da iki kişiyi ısıran köpeği Major, özel eğitim alacak

First Lady Jill Biden’ın Sözcüsü Michael LaRosa, “Bidenların köpeği Major’a Beyaz Saray’daki hayata uyum sağlamasına yardımcı olacak ek eğitimler verilecek” açıklaması yaptı.

CNN’e konuşan LaRosa, “Özel eğitim Washington D.C.’de bir merkezde yapılacak ve birkaç hafta sürecek” dedi.

Üç yaşındaki Major 8 Mart’ta bir Gizli Servis ajanını ısırmış, ardından ailenin diğer köpeği Champ ile birlikte çiftin Wilmington’daki evine gönderilmişti.

Wilmington’da eğitim aldığı belirtilen Major, döndükten sonra Beyaz Saray’da bir çalışanı daha ısırmıştı.

Ayrıca, nisan ayının başında da Biden’ın köpeklerinden birinin Beyaz Saray koridorlarına tuvaletini yaptığı haberi Twitter’da gündem olmuştu.

Biden çiftinin ‘Major’, ‘3’, ‘Champ’ ve ’12’ adında dört köpeği bulunuyor.