Biden corona krizi dinlemeden zafere koşuyor! 3 eyalette daha Sanders’ı geçti

Dünya corona virüsü kriziyle mücadele ederken, ABD’de bir yandan da Kasım ayındaki Başkanlık seçimleri için yarış sürüyor. Ülkede worldometers’ın verilerine göre corona nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetse de, Demokrat Parti’nin adayını belirlemek için seçmenler oy vermeye devam ediyor.

CNN International’ın haberine göre oy verme işlemleri öncesinde önlemler alınırken, binalara dezenfektanlar yerleştirilerek insanlar kontrollü bir şekilde yönlendirildi.

Ohio Georgia, Lousiana, Maryland ve Kentucky’de ön seçimler virüs nedeniyle ertelense de, Arizona, Illinois ve Florida’da ise sonuçlar ortaya çıktı. Her üç eyalette de Obama döneminin Başkan Yardımcısı Joe Biden ipi göğüslerken, rakibi Bernie Sanders’la da arayı iyiden iyiye açtı.

Biden toplam 1147 delegeye ulaşırken, Sanders ise 861’de kaldı. İkiliden 1991 delegeye ulaşan isim Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı olarak yarışacak.

Bernie Sanders, 2016’daki ön seçimlerde Hillary Clinton’a kaybetmişti.

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