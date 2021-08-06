Biden: “Daha Yapılacak Çok İşimiz Var” 

ABD Çalışma Bakanlığı’nın merakla beklenen istihdam raporuna göre ABD’de Temmuz ayında işsizlik oranı son 16 ayın en düşük seviyesine indi. Raporun açıklanmasının ardından konuşan Başkan Joe Biden da pandemiyi sona erdirmek ve ekonomiyi canlandırmak için daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Biden konuşmasında, Corona virüsü salgını sonrasında ekonomik iyileşmenin sürdürülebilir olması için izlenecek yolları da sıraladı.

Bunlar arasında küçük çocuklu ailelere gelecek 10 gün içinde yapılmaya başlanacak vergi kredisi ödemeleri, okulların yeni eğitim yılında güven içinde açılması için kaynak sağlanması, kirasını ödeyemeyenlerin tahliye edilmesinin önlenmesi, küçük işletmelere vergi affı gibi yardımların arttırılması, Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nın kapsamının genişletilmesi ve primlerinin yüzde 40’a kadar düşürülmesi, ilaç fiyatlarının aşağı çekilmesi ve ilaçlara erişimin arttırılması yer alıyor.

Biden göreve gelmesinin ardından çıkarılan ekonomik teşvik paketinin işe yaradığını söyledi ve hem Corona virüsüne karşı hem de ekonomi cephesinde kazanımların devam ettiğini belirtti.

Paket sayesinde Corona virüsü testlerinin ve koruyucu malzemelerin arttırıldığını, her Amerikalı’ya yetecek sayıda aşının satın alındığını ve ülke tarihinin en zor lojistik görevlerinin birinin yürütüldüğünü söyleyen Biden başkanlık koltuğuna oturduğu ilk 100 günde Amerikalılar’a 220 milyon aşı dozu yapıldığını hatırlattı.

Bugün 190 milyon Amerikalı’nın en az bir doz aşı olduklarını, bunların yetişkinlerin yüzde 70’ini oluşturduğunu belirten Biden, 165 milyon Amerikalı’nın tam aşılandıklarını kaydetti.

Pandeminin artık aşısızların pandemisi haline geldiği yorumunu yineleyen Biden, halka bir kez daha aşı olma çağrısı yaptı. Biden Amerika’da ve dünya genelinde milyarlarca kişinin aşılandığını ve bunlar arasında aşı yüzünden ölen olmadığını söyledi. Bugün Amerika’da günde ortalama 400 kişinin Delta varyantı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Biden, ‘‘Bu bir trajedi. Bu, aşılarla önlenebilir’’ diye konuştu.

Yedi ay önce Corona virüsü yüzünden günde 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Biden, şimdi bu sayının 400 olduğunu, bunun da aşılanmanın önemini gösterdiğini söyledi.

İstihdam piyasasında sağlanan iyileşmenin teşvik paketinin yönetime sağladığı kaynaklar ile mümkün olduğuna dikkat çeken Biden, son 3 ayda ortalama 832 bin yeni istihdam alanı açıldığını ve önceki yönetimin son 3 ayında bu rakamın 50 bin olduğunu söyledi.

Biden, ‘‘Son veriler bize hem Delta varyantı ile mücadele hem de ekonomik iyileşme için hala ne kadar çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Daha fazla kişiyi aşılamamız lazım’’ sözlerini kullandı.

Yönetiminin aşı olmayanların uyması gereken bazı koşullar açıkladığını hatırlatan Biden federal çalışanların aşı olmamaları durumunda bundan böyle haftada bir ya da iki kez test olacaklarını, işyerlerinde maske takacaklarını, sosyal mesafe kurallarını uygulayacaklarını ve iş seyahatlerine çıkmayacaklarını söyledi. Biden bu koşullara gelecek günlerde yenilerinin de ekleneceğini kaydetti.

Biden, ‘‘Maske takın, bugün gidip aşı olun. Böylece Corona salgınının başında gördüğümüz ekonomik sıkıntıları yaşamayız’’ diye konuştu.

Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre pandeminin tetiklediği resesyondan çıkma çabalarının sürdüğü Amerika’da Temmuz ayında 943 bin yeni iş sahası açıldı. Son verilere göre, ülke genelinde işsizlik oranı da yüzde 5,4’e düştü.