Biden Demokratların Başkan Adaylığı Yarışında Arayı Açıyor

Amerika’da Demokrat Parti’nin başkan adayını belirleyecek ön seçimlerde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arayı açıyor. Son olarak ön seçim yapılan 3 eyalette de Biden Demokrat seçmenlerin desteğini almayı başardı.

Biden’ın Florida, Illinois ve Arizona’da da ön seçimleri kazanmasının ardından gözler rakibi Bernie Sanders’a çevrildi. İkili arasındaki delege sayıları açılırken Sanders’ın yarıştan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor.

Diğer eyaletlerdeki ön seçimlerin corona virüsü salgını nedeniyle net olarak belli değil.

Ön seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada salgın konusuna da değinen Biden, Beyaz Saray’da salgınla mücadele konusunda da liderlik gösterebilecek bir ismin olması gerektiğini söyledi.

Sanders’a destek verem genç seçmenlere de seslenen Biden, gençlerin beklentilerinin neler olduğunu bildiğini söyledi ve “Sizleri duyuyorum” dedi. Son anketlere göre 18 44 yaş arasındaki Demokrat seçmenlerin çoğunluğu Bernie Sanders’a destek veriyor.