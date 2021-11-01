Biden, Erdoğan görüşmesinde çelişkili ifadeler

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme sonrasında Washington ve Ankara’dan farklı yönlere çekilebilecek dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Merakla beklenen Biden-Erdoğan görüşmesi gerçekleştikten sonra Ankara ve Washington’dan görüşmenin detayları ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Washington’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın Erdoğan’a, F-16 savaş uçaklarının satışı konusunda ABD’de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediğini yazarken, Erdoğan ise Biden’ın jetlerin satışı konusunda “pozitif olduğunu” söylediğini hatırlattı.

Başta Suriye, S-400 ve insan hakları konusunda birçok anlaşmazlığın olduğu ABD-Türkiye hattında, Osman Kavala geriliminden günler sonra iki ismin Roma’da bir araya geldiği belirtilirken Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, “Biden, insan hakları konusunu gündeme getirdi. Biden, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak önemine ve savunma iş birliğine atıfta bulunduğunu ve bunu öne çıkardı” dedi.

Reuters haber ajansı, Ankara’nın görüşmenin olumlu geçtiğini aktardığını yazarken, Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise, “Görüşme pozitif bir atmosferde geçti” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN, “BIDEN’I OLUMLU GÖRDÜM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, “Şüphesiz Suriye’de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika’dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntümüzü ilettik” açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan F-35 süreci ile ilgili de, “Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35’ten kaynaklanan bizim 1.4 milyar dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Daha çok F-16’lar gündeme geldi. Elimizdekilerin modernizasyonu ve yeni F-16 verilmesi gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm” ifadesini kullanmıştı.

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