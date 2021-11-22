Biden, Fed için Powell’ı aday gösterdi

Piyasaların beklediği Fed kararı açıklandı. ABD Başkanı Biden, Fed başkanlığı görevine Jerome Powell’ı seçti.

Sozcu.com.tr

ABD Başkanı Joe Biden’ın Jerome Powell’ı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olarak, Brainard’ı Başkan Yardımcısı olarak aday göstermek istediği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, (Fed) başkanlığına ikinci dört yıllık bir dönem için Jerome Powell’ı seçti. Biden ayrıca başkanlık için olası aday olan Lael Brainard’ı başkan yardımcılığı görevine uygun gördü.

SENATONUN ONAYI GEREKİYOR

68 yaşındaki Powell’ın şu anda demokratlar tarafından kontrol edilen Senato tarafından onaylanması gerekecek.

Biden gazetecilere konu ile ilgili gönderdiği e-postada, “Yapılması gereken daha çok şey olsa da son 10 ayda Amerikalıları tekrar işe alma ve ekonomimizi yeniden harekete geçirme konusunda kayda değer bir ilerleme kaydettik. Bu, Federal Rezerv’in gerçekleştirdiği kararlı eylemlerin bir kanıtı” diyerek Powell’ı övdü.

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