Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Kabul Etti

12 günlük bir resmi ziyaret için ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray’da kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Patrik Bartholomeos, Beyaz Saray ziyareti öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından kabul edildi.





Blinken, Bartholomeos’a iklim değişikliği konusundaki liderliği ve özellikle dünya liderlerinin İskoçya’daki BM iklim Konferansı’na gitmeye hazırlandığı bir dönemde, konuya getirdiği küresel odak için teşekkür etti. Blinken Bartholomeos’un çabalarının muazzam bir fark yarattığını dile getirdi.

Patrik Bartholomeos da, ABD yönetiminin verdiği desteğe teşekkür etti ve ‘‘Başkan Joe Biden tarafından karşılanmak bir onur ve ayrıcalık’’ ifadesini kullandı.

81 yaşındaki Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, uzun yolculuk ve yoğun programı nedeniyle yorgunluk kaynaklı rahatsızlandığı ve Pazar günü hastanede kontrol alındığı açıklanmıştı.

Bartholomeos, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Murat Mercan’ın kendisi onuruna verdiği kahvaltıya katıldı.





Kahvaltıya Yunanistan’ın Washington Büyükelçisi Papadopoulou ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muavini Olson da katıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ziyareti kapsamında başkent Washington’da bazı dini programlara da katılacak. Notre Dame Üniversitesi de Bartholomeos’a fahri doktora unvanı verecek.