Biden G-20 ve COP26 Zirveleri İçin Avrupa’ya Gidiyor

Başkan Joe Biden, Roma’daki G-20 liderler zirvesine, daha sonra da İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 adıyla da bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değşikliği Konferansı’na katılmaya hazırlanıyor. Amerika’nın Sesi, Başkan’ın gündeminde olabilecek konuları uzmanlarla konuştu.

Roma’da G-20 liderlerinin zirve toplantısı için hazırlıklar sürüyor.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin zirveye birebir katılmayacağını açıklayan liderlerden. Bu durum Başkan Joe Biden için bir fırsat olabilir.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan zirveler için ‘‘ABD ve Avrupa liderleri orada olacak. Hem G-20’de hem de COP26’da dinamik şekilde ve birlik içinde gündemi belirleyecekler’’ ifadelerini kullandı.

Ancak bu kolay olmayacak. Biden’ın Afganistan’dan kaotik çekilmenin ve Avustralya’yla yapılan denizaltı anlaşması yüzünden Paris’le yaşanan anlaşmazlığın ardından ABD’ye karşı oluşan güvensizliği gidermesi gerekecek.

Chatham House düşünce kuruluşundan Leslie Vinjamuri, ‘‘Afganistan’dan çıkış ve Avrupa’nın buna tepkisinin yaşandığı çok zor bir Ağustos ayının ardından transatlantik ortaklıkların yeniden oluşturulması gerekiyor’’ diyor. Vinjamuri’ye göre zirvede ele alınacak somut konular arasında iklim, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşması ve borçların yeniden yapılandırılması da olacak.

Biden’ın, sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar 2005 seviyesinin altına yani yüzde 50 oranında indirme sözünü yinelemesi bekleniyor. Ancak ABD’nin bu konudaki küresel liderliği de Biden’ın iç siyaset gündemindeki iklim takvimine yani Kongre’den geçmesi için çalışılan altyapı ve sosyal harcama paketlerine bağlı.

Demokratlar’ın Kongre’den geçirmek için uğraştıkları bu paketlerden özellikle iklim değişiklikleri ve sosyal harcamaları içeren pakette Cumhuriyetçiler’le uzlaşı sağlayabilmek adına bazı ödünler veriliyor. İklim konusundaki harcamaların bir kısmında bu kapsamda geri adım atılıyor.

Stratejik Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nden Matthew Goodman’a göre Başkan ne yazık ki diğer ülkeleri iklim konusunda daha iddialı vaatlerde bulunmaya itecek eski güçlü konumunda olmayacak.

Zengin ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin emisyonları azaltmasına ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmesine yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar iklim finansmanı sağlama taahhüdü gibi, kömürün aşamalı olarak kaldırılmasının da iklim zirvesinin önemli tartışma konularından olması bekleniyor.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Ye Min, ‘‘Paris Anlaşması’nın resmen uygulanması çerçevesinde bu konular karşılıklı siyasi güveni ve gelişmekte olan ülkelerin iklimle ilgili eyleme geçme yeteneklerini etkileyecektir’’ dedi.

Pandemi cephesindeyse yardım örgütleri zengin ülkelerin geçen yılın G-20 zirvesinde aşıya küresel düzeyde erişim için verdikleri sözleri tutmadıklarını, bunun yerine yüzlerce milyon aşı dozunu kendi halkları için kullandıklarını söylüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Nathalie Ernoult ‘‘İsteğimiz bu dozların ülkelere şeffaf şekilde ulaştırılması için COVAX’a net bir takvim verildiğini ve sevkiyatın gerçekleştiğini görmek’’ diyor.

Biden Cuma günü G-20 ve COP26 zirveleri öncesinde Vatikan’da Papa Francis ile biraraya gelecek.