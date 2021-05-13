ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da ülkedeki aşılama çalışmalarındaki son durum ve Kovid-19’la mücadeleye ilişkin konuşma yaptı.

Kovid-19 aşısına teşvik için birçok spor kulübü ve işletmenin kampanyalar düzenlediğini anımsatan Biden, “Göreve geldiğimden bu yana yapılan aşı dozu yarın 250 milyonu aşacak. Bunun, ülkemiz için çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Biden, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70’inin en az 1 doz aşı almış olması yönünde bir hedef koyduklarını anımsatarak şu anda bu oranın yüzde 58’i aştığını ve bu hedeflerine ulaşabileceklerine inandıklarını dile getirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer-Biontech aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da uygulanması için onay verdiğine işaret eden Biden, herkesin sadece kendisi için değil, çevresindekiler için de aşı olması gerektiğini vurguladı.

Biden aşılama çalışmalarıyla birlikte ülkedeki vaka, ölüm ve hastaneye yatışlarda da ciddi düşüş olduğunu belirterek “New York Times gazetesi, Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışların Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını yazdı. Aşıların etkin kullanımı, virüsün yayılımının önünü kesiyor, binlerce insanın hayatını kurtarıyor ve normal hayata dönmelerini sağlıyor” dedi.

​