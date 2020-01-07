Biden: İran krizi Cumhuriyetçi Başkan’ın tehlikeli derecede yetersiz olduğu ispat ediyor

ABD 2020 Başkanlık seçimleri Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin Başkan Donald Trump’ı ABD’yi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi.

New York’ta seçim kampanyası için düzenlenen bağış toplama programının ardından açıklama yapan eski Başkan Yardımcısı Biden, İranlı komutan Kasım Süleymani‘nin öldürülmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde İran ile artan gerginlikten dolayı Trump’a yüklenen Biden, Trump’ın, Süleymani’nin öldürülme emrini vermeden önce Kongre ve dünyadaki ABD müttefiklerini bilgilendirmediğini ve ülkeyi İran ile savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

‘Cumhuriyetçi Başkan, tehlikeli derecede yetersiz’

Biden, Trump’ın ilgili tarafları bilgilendirme yerine ‘tweet, tehdit ve öfke nöbetleri’ni tercih ettiğini savunarak, “Bu (İran krizi), Cumhuriyetçi Başkan’ın, tehlikeli derecede yetersiz olduğu ve dünya liderliği yapamayacağını ispat ediyor” ifadelerini kullandı.

Kimsenin savaş istemediğini belirten Biden, “Ama o noktaya kaza ile gelmediğimizden emin olmak için çok uğraşmamız gerekecek” diye konuştu.

Biden, demokrasinin hesap verilebilirlik üzerine kurulu olduğunu aktararak, Trump’a, İran krizi konusunda “Sayın Başkan, kararını ve stratejini Amerikan halkına açıklamak zorundasın, bu senin işin” çağrısında bulundu.