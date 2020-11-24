Biden Kabinesini Açıkladı: “Amerika Geri Döndü”

ABD’de 3 Kasım seçimlerinden sonra geçiş sürecinin resmen başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Joe Biden ve ekibi, “Amerika geri döndü” mesajını verdi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, kritik bakanlıklar ve görevlere aday gösterdiği isimleri açıklarken, “Amerika’nın geri döndüğünü, dünyadan çekilmeye değil dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD’nin Pasifik ve Atlantik’te küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendireceğini belirtti.

Joe Biden’a basın toplantısında önemli bakanlık ve görevlere aday gösterdiği isimler de eşlik etti. Hepsinin maske taktıkları, sosyal mesafe kurallarına uydukları ve kürsünün her konuşmacı sonrasında dezenfekte edilmesi de dikkat çekti.







“Blinken Dışişleri’nde moral ve güveni tesis edecek”

Demokrat lider Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı’na eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken’ı aday gösterdi. Biden, “Antony Blinken ABD Dışişleri Bakanlığı’nda moral ve güveni yeniden tesis edecek” dedi.

20 yıldır Joe Biden’la yakın çalışan Antony Blinken, “ABD olarak güven ve tevazuyla ilerleyeceğiz. Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışmalıyız” dedi.

İç Güvenlik Bakanlığı’na Latin kökenli isim

Joe Biden’ın İç Güvenlik Bakanlığı’na aday gösterdiği Alejandro Mayorkas’ın Senato onay sürecinin zorlu geçmesi olası.

2013 yılında Senato Mayorkas’ı İç Güvenlik bakan Yardımcısı olarak onaylamıştı. Senato’da Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu dönemde yapılan oylamada senatörleri parti çizgisinde oy kullanmıştı.

Senato’daki Cumhuriyetçiler, o dönem Obama tarafından atanan İç Güvenlik Bakanlığı genel müfettişi tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Genel müfettiş John Roth, soruşturmanın ardından kaleme aldığı raporda, 2015 yılı Mart ayında Mayorkas’ın ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri direktörü olarak, ABD ekonomisine yatırım yapmayı kabul eden göçmenlere oturma ve çalışma ini veren vize programı kapsamında bazı kişilere özel muamele yaptığını değerlendirmişti.







Ulusal istihbarat direktörlüğüne kadın yetkili

Amerikan istihbarat kurumlarının çatısı altında toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne daha önce CIA Başkan Yardımcılığı yapan Avril Haines’i aday gösterdi.

Haines, Senato onayını alması halinde bu göreve getirilen ilk kadın yetkili olacak.

“Diplomasi ve çok taraflılık geri döndü”

BM Daimi Temsilciliği’ne aday gösterilen siyah kadın diplomat Linda Thomas Greenfield da basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Amerika geri döndü. Çok taraflılık geri döndü. Diplomasi geri döndü” dedi.

İklim temsilciliğine John Kerry Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan John Kerry ise Biden döneminde iklim temsilciliği görevine getirildi.

John Kerry, düzenlenen basın toplantısında, “Hiçbir ülke iklim sorununu tek başına çözemez. Hepimizin başarılı olması için bütün ülkeler bir araya gelmeli. Yoksa hepimiz başarısız olacağız. Başarısızlık bir seçenek değil” dedi.

Biden’ın seçtiği isimler Senato onayı almak zorunda

Joe Biden’ın önemli görevlere aday gösterdiği isimlerin hepsi Senato onayını almak zorunda.

Senato yarışındaki son durum Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta yapılacak seçimlerin sonuçlarına bağlı.

Bazı Cumhuriyetçiler Joe Biden’ın kabinesinde Obama döneminde görev yapan eski isimlere yer vermesine tepkiyle yaklaşıyor.

2024 seçim yarışı için olası adaylar arasında adı geçen Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Joe Biden’ın seçtiği isimleri eleştirerek kendisini “Çin konusunda yumuşak davranacak olan kişilerle” çevrelediğini savundu.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, aday gösterdikleri isimlerin “Amerika’nın değerlerini yansıttığını, hepsinin farklı geçmiş ve deneyimlerden gelmiş olsalar da ortak özelliklerinin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılık olduğunu” söyledi.

Maliye Bakanlığı için Janet Yellen’ın adı geçiyor

Joe Biden’ın Maliye Bakanlığı’na da eski FED Başkanı Janet Yellen’ı aday göstermesi bekleniyor. Finans çevreleri ve piyasalar da Biden’ın Yellen tercihine olumlu bakıyor.

2014-2018 yılları arasında FED Başkanı olarak görev yapan Janet Yellen, aday gösterilmesi ve daha sonra Senato tarafından onaylanması halinde Maliye Bakanlığı’na getirilen ilk kadın yetkili olacak.

“Geleneksel bir yönetim şekline dönüş”

Joe Biden’ın kabinesinde dış politika ve diplomaside tecrübeli hem ABD’nin başkenti Washington’da hem de dünya başkentlerinde güçlü ilişkileri olan isimleri seçmesinin, daha geleneksel bir yönetim şekline dönüşü temsil ettiği yorumları yapılıyor.