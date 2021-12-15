Biden Kasırganın Vurduğu Kentucky’de

ABD Başkanı Joe Biden ülke tarihinin en fazla can kaybıyla sonuçlanan kasırgalarından birinin vurduğu Kentucky’yi ziyaret ediyor. Kasırgada can kaybının 74 olduğu eyalette hayatını kaybedenler arasında 2 aylık bir bebek de var.

Biden’ın uçağı Air Force One Kentucky’deki Fort Campbell üssüne indi ve ilk olarak helikopterle kasırganın yol açtığı tahribatı inceledi. Başkan Biden kasırgadan en çok etkilenen Mayfield kasabasında bir mahalleyi ziyaret etti, daha sonra da Mayfield’dan 113 kilometre uzaklıktaki Dawson Springs kasabasına geçti.

Dawson Springs Belediye Başkanı Chris Smiley, kasabanın yüzde 75’inin kasırgada haritadan silindiğini söyledi. Kentucky Valisi Andy Beshear Salı günü yaptığı açıklamada, 100 kişiden hala haber alınamadığını ve önümüzdeki günlerde can kaybının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Eyalette hayatını kaybedenlerden 12’sinin çocuk olduğunu belirtti.





FEMA bölgeye içme suyu, yemek ve jeneratör gönderdi

Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Kentucky’ye arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra jeneratör, içme suyu, yemek, battaniye, bebek karyolası ve pandemi barınma kitleri gönderdi.

10 bin nüfuslu Mayfield kasabasında çok sayıda ev ve iş yerinde elektrik kesik ve kasabada suyun kaynatılarak içilmesi tavsiyesi yapıldı. Belediye yetkilileri ekiplerin elektrik direklerini onarıp yeni hat çekmelerinin 1 hafta-10 gün sürebileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Biden Kentucky ve komşu Tennessee ve Illinois eyaletlerini federal afet bölgesi ilan etti. Arkansas, Tennessee, Illinois ve Missouri eyaletlerinde hayatını kaybedenler de eklendiğinde kasırgada toplam 88 can kaybı oldu.

“Başkan mağdurları siyasi parti bağlantılı kişiler olarak değil insan olarak görüyor’’

Demokrat Başkan Biden, eski başkan Donald Trump’ın seçimi kendisinin kazandığı yönündeki iddialarına seçmen ve liderlerinin destek verdiği Cumhuriyetçi Parti eğilimli olan bir eyaleti ziyaret ediyor.

Ancak Beyaz Saray bölgedeki çalışmalara siyaseti karıştırmamak konusunda dikkatli hareket ediyor. Buna iklim değişikliğinin kasırga felaketinde bir rol oynayıp oynamadığı konusunu gündeme getirmemek de dahil.

Başkan Biden’a ziyaretinde Kentucky Valisi Andy Beshear, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve FEMA yöneticisi Deanne Chriswell eşlik ediyor. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki’ye Başkan Biden’ın muhafazakar eğilimli bir bölgeyi ziyarete hazırlanmasının zor olup olmadığı soruldu.

Psaki soruyu, “Başkan insanlara yaşadıkları trajedi, verdikleri kayıptan dolayı hissettikleri acı, evlerini kaybetmeleri ve bu kasırganın ardından toparlanıp toparlanamayacakları konusunda pek çok kişinin sorduğu soruları açısından bakıyor. Başkan mağdurları siyasi parti bağlantısı olan kişiler olarak değil insan olarak görüyor. Bölge halkı zor bir dönemden geçerken insanların yanında olmak istiyor” sözleriyle yanıtladı.