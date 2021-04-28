Biden, Kongre'deki ilk konuşmasında kapsamlı bir aile harcama paketi açıklayacak

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de yapacağı ilk konuşmada, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi açıklayacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, bu akşam Kongre'deki ortak oturumda konuşacak Biden'ın, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketinin ardından "Amerikan Aileler Planı" olarak adlandırılan yeni bir yatırım paketini duyuracağı aktarıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da 1,8 trilyon dolar değerindeki paketin, aileler ve 10 yaş üzeri çocuklara yönelik yatırımlarla vergi indirimlerini kapsadığı kaydedildi.

– Çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor

Biden'ın ekonomi planının ikinci bölümünü oluşturan "Amerikan Aileler Planı", aileler ve işçiler için yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım ile 800 milyar dolarlık vergi indirimlerini içeriyor.

Pakette, en az 4 yıllık ücretsiz eğitim, çocuklar ve aileler için doğrudan destek ve çocuklu aileler ile Amerikalı işçiler için vergi indirimlerini öngören düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda, 3 ve 4 yaşındaki çocuklar için ücretsiz okul öncesi eğitim sağlanması amacıyla 200 milyar dolar ve 2 yıllık ücretsiz yüksekokul eğitimi için 109 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.

Ayrıca, çocuk bakımı için ebeveynlere destek olmak amacıyla 225 milyar dolarlık finansman ayrılması öngörülürken, düşük gelirli ailelerin çocuklarına gıda desteği sağlanması için de 45 milyar dolarlık kaynak sağlanması hedefleniyor.

– Zenginlerden alınan vergilerle finanse edilmesi planlanıyor

Pakette yer alan yatırımların 15 yıllık bir sürede finanse edileceği belirtilirken, planın bazı vergi düzenlemelerini de beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, sermaye kazancı vergisi ile en üst gelir vergisi dilimi gibi yüksek gelirli bireylere yönelik vergilerin artırılması planlanıyor.

Biden'ın ekonomi planının toplam büyüklüğünün "Amerikan Aileler Planı" ile 4 trilyon doları bulacağı belirtiliyor.

Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesi ile üretimi yeniden canlandırmayı hedefleyen pakette, yol ve köprü gibi yatırımların yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele ile insani hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de yer almıştı.