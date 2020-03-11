Biden Michigan’da da Kazandı

Demokrat başkan aday adayı Joe Biden, geçen haftaki Süper Salı önseçimlerinde yakaladığı ivmeyi bu gece de sürdürerek, yarışta kilit öneme sahip eyaletlerden Michigan’da rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders’ı geride bırakmayı başardı. Eski Başkan Yardımcısı Biden, Corona salgınının gölgesinde önseçimlerin yapıldığı 6 eyaletten Mississippi ve Missouri’de de galip geldi.

Böylece 77 yaşındaki Biden, 78 yaşındaki Sanders’la arasındaki delege farkını daha da açtı ve Kasım’da yapılacak seçimlerde Başkan Trump’a karşı Demokrat Parti’nin adayı olarak yarışmaya bir adım daha yaklaştı.

Sandığa giden diğer üç eyalet Idaho, Kuzey Dakota ve Washington’daki sonuçlarsa henüz açıklanmadı.

Seçim öncesi anketlere göre Biden, siyahlardan aldığı geniş destek sayesinde özellikle siyah nüfusun fazla olduğu Missisippi eyaletinde ve Missouri’de de zaten favoriydi. Michigan ise altı eyaletin toplamda 352 delegesinin 125’ine sahip olması açısından bu gecenin sonucu en merakla beklenen eyaletiydi. Anketlerde Biden burada da Sanders’ın önündeydi ancak 2016 seçimlerinde Sanders’ın o zamanki rakibi Hillary Clinton karşısında Michigan’da elde ettiği sürpriz zaferi yine tekrarlayabileceği ihtimali de dile getiriliyordu.

ABD otomobil endüstrisinin merkezi konumundaki Michigan, iki parti adayının de kazanma şansının bulunduğu eyaletlerden biri olması bakımından, Kasım’daki başkanlık seçimlerinde de muhtemelen önemli bir konumda olacak. Trump 2016 seçimlerinde sürpriz biçimde Michigan’ı kazanmayı başarmıştı.

Aslında önseçimlere ilk eyaletlerde başarılı bir başlangıç yapamayan Biden geçen haftaki Süper Salı önseçimlerinde ise önemli bir atılıma imza atarak 14 eyaletin 10’unu kazanmıştı.

Biden bu haftaki önseçimler öncesinde, toplamda 18 eyaletten 670, Sanders da 574 delege toplamıştı. Şimdi bu altı eyaletten daha gelecek sonuçlarla bu farkın daha da açılması bekleniyor. Demokrat Parti’nin başkan adayı olabilmek için toplam 1991 delegenin desteği gerekiyor.

Süper Salı’dan bu yana vites arttıran Joe Biden, eski Demokrat rakipleri Senatör Kamala Harris ve Cory Booker’ın da desteğini aldı. Sanders’ın ekonomiyi yeniden yapılandırmak için açıkladığı demokrat sosyalist politikalarının Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump karşısında yenilgi getireceğinden endişelenen Demokrat Partililer’in Biden’a destek vermeye başladığı yorumları yapılıyor.

Bir yandan da ABD’de etkisini giderek arttıran Corona virüsü tehditi seçim kampanyalarını da ilk kez etkilemeye başladı. Hem Biden hem de Sanders Salı gecesi Cleveland’da düzenlemeyi planladıkları mitingleri iptal etti. Bundan sonraki süreçte de hem Demokrat adaylar hem de Başkan Trump’ın büyük mitinglerin sayısını kısıtlama yönünde üzerlerinde baskı hissedebilecekleri yorumları da yapılıyor.

Demokrat aday adaylar arasındaki yarış, geçen hafta eski South Bend belediye başkanı Pete Buttigieg, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, eski New York belediye başkanı Michael Boomberg ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın çekilmesiyle birlikte artık Biden ve Sanders arasında geçiyor.

3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de yemin ederek görevine başlayacak.