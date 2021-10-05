Biden Michigan’da Planlarına Destek İstedi

Başkan Joe Biden, ekonomi planlarına destek sağlamak için Salı günü Michigan’a gitti. Biden’ın amacı Demokrat Parti içinde çekişme yaratan harcama paketinin, halkın büyük bir bölümü için potansiyel faydalarına dikkat çekmekti.

Başkan Biden, Washington’dan ayrılmadan önce, Temsilciler Meclisi’nin ılımlı Demokrat üyeleriyle altyapı tasarısı ve sosyal altyapı paketini görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi.

Beyaz Saray video konferans yoluyla yapılan toplantıyı “verimli” olarak nitelendirdi. Biden 4 Ekim Pazartesi günü de ilericilerle benzer bir toplantı yapmıştı.

Michigan, başkanlık seçimlerinin çekişmeli eyaletlerinden biri. Biden 2020 seçimlerinde eyaleti Cumhuriyetçiler’in elinden alarak Demokrat Parti’ye kazandırmıştı. Beyaz Saray, eskiyen altyapının Michigan sakinleri için işe gidiş gelişleri yavaşlattığını ve birçoğunun çocuk bakımına ve geniş bant internete erişimi olmadığını söylüyor.





Biden, Michigan’ın Detroit kentinin yaklaşık 90 kilometre batısında bulunan 9 bin 500 nüfuslu Howell’e gitti ve Uluslararası İşletme Mühendisleri Birliği eğitim tesisini ziyaret etti. Kasaba, rekabetin yüksek olduğu 8. Kongre bölgesinde yer alıyor. Bu bölgenin seçmenleri 2020’de Trump’ı seçti ama aynı zamanda Temsilciler Meclisi’ne Demokrat Elissa Slotkin’i gönderdi. Slotkin, 1 trilyon dolarlık yol ve köprü yasasını destekliyor ve daha geniş sosyal harcama tasarısının unsurlarını savunuyor; ancak planı tam olarak gözden geçirmesi gerektiğini de söylüyor.

Başkan Biden burada yaptığı konuşmada, “Ülke olarak üstünlüğümüzü kaybetme riski altındayız” diyerek destek talebinde bulundu. Biden, “Bu yatırımlara karşı çıkmak, Amerika’nın gerilemesine ortak olmaktır” diye konuştu.

Biden yatırımların acil olduğunu çünkü Çin gibi rakiplerin altyapılarına ABD’nin yaklaşık üç katı kadar harcama yaptığını savundu.

Demokrat Parti içindeki ılımlılılar ve ilericiler arasındaki bölünme, geçen hafta 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı ve planlanan 3,5 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini Kongre’de ilerletemedikleri için Biden’ın planlarına darbe vurmuştu.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz burada yasama hizmetleri hakkında çok önemli konuşmalar yapıyor olsak bile, Başkan dışarı çıkıp bu yasa tasarılarının insanların hayatlarını daha iyi hale getirecek bileşenleri ve parçaları hakkında konuşmak istiyor” demişti.

Demokratlar, altyapı tasarısını geçirmedikleri takdirde gelecek yıl yapılacak Kongre seçimlerinde kızgın seçmenler tarafından cezalandırılmaktan korkuyorlar. ABD altyapısını yeniden inşa etmek, Biden’ın kilit seçim vaatlerinden biriydi.

Biden’ın önerdiği daha geniş kapsamlı tasarı, çocuk bakımı, barınma ve sağlık yardımları, ücretsiz devlet üniversitesi eğitimi ve temiz enerji teşviklerini içeriyor. Beyaz Saray, tasarının ülkenin borcunu arttırmayacağını çünkü varlıklı kesim ve firmalara yönelik vergilerle karşılanacağını kaydediyor.

Temsilciler Meclisi’nin ilerici Demokratlar’ı, maliyeti nedeniyle bazı ılımlıların itiraz ettiği sosyal harcama tasarısına destek alana kadar altyapı tasarısına oy vermeyeceklerini söylediler.

Biden, ılımlı Demokrat senatörler Kyrsten Sinema ve Joe Manchin’i kazanmak için sosyal harcama tasarısının maliyetinin düşmesi gerekeceğini söyledi. Bu iki ismin desteği gerekli çünkü tüm Cumhuriyetçi senatörler daha büyük tasarıya karşı çıkıyor ve tasarının geçmesi için her Demokrat oya ihtiyaç var.

Televizyon kanalı CBS, tartışmalara aşina olan isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, Başkan Biden’ın 4 Ekim’de ilerici Kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda 1,9 ile 2,2 trilyon dolarlık bir aralık belirlediğini bildirdi.