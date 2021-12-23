Biden: Sağlığım izin verirse başkanlığa yeniden aday olurum

ABD Başkanı, selefi Donald Trump’la yeniden yarışmak isteyeceğini, bunun aday olma ihtimalini güçlendireceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumunun iyi olması halinde 2024’teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını söyledi.

79 yaşındaki Biden, dün ABC kanalına verdiği röportajda, yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, “Ben kadere çok saygı duyan biriyim. Kader hayatımda birçok kez tecelli etti. Şimdi olduğu gibi o zaman da sağlığım iyi olursa yeniden aday olurum” yanıtını verdi.

Biden ayrıca, geçen seneki seçimlerde yendiği eski Başkan Donald Trump’la yeniden yarışmak isteyeceğini, bunun aday olma ihtimalini güçlendireceğini belirtti.

Trump, birçok defa Biden’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve başkanlık görevi için yetersiz olduğunu öne sürmüştü.

OMICRON ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Röportajda Covid-19’la mücadeleye de değinen Biden, ABD’nin Omicron varyantına verdiği tepkinin başarısız olduğu eleştirilerini reddetti.

Öte yandan Başkan, çok daha önceden milyonlarca hızlı Covid testi siparişi verilmesi gerektiğini kabul etti.

Biden, “Hiçbir şey yeterince iyi değil ama şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Geçen Noel’de aşı olanların oranı çok daha düşüktü, acil servisler doluydu” dedi.

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