Biden Teknoloji ve Finans Devleriyle Siber Güvenliği Konuşacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın kabine üyeleriyle Çarşamba günü Beyaz Saray’da yapacağı toplantıya büyük teknoloji firmaları, finans sektörü ve altyapı alanındaki kilit şirketlerin yöneticileri de katılacak. Biden’ın bu toplantıda özel şirket yöneticilerinden, ABD ekonomisine yönelik giderek artan siber güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için daha fazla çaba harcamalarını isteyeceği bildirildi.

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siber güvenlik bir ulusal güvenlik meselesidir. Kamu ve özel sektör bu meseleye çözüm bulmak için beraber hareket etmelidir, Amerikan halkı bizden bunu bekliyor” dedi.

Siber güvenlik, son dönemde yazılım firmaları SolarWinds ve Kaseya, yakıt boru hattı firması Colonial Pipeline ve et işleme firması JBS’e yönelik fidye yazılımı saldırıları nedeniyle Biden yönetiminin en çok öncelik verdiği meselelerden biri haline geldi.

Beyaz Saray’daki toplantıya teknoloji sektörü adına Amazon.com CEO’su Andy Jassy, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft şirketi CEO’su Satya Nadella, Google’ı çatısı altında bulunduran Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve IBM CEO’su Arvind Krishna katılacak.

Bir yetkili, özel sektör yöneticilerinin teknoloji ve şirket kadroları gibi kilit alanlarda bazı açıklamalar yapmalarının beklendiğini söyledi.

Başkan Biden’ın büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapacağı görüşme, ABD Kongresi’nin veri güvenliği ihlallerinin bildirimi yasası ve siber güvenlik sigortası sektörünün denetimi alanlarında yasal düzenlemeye gidilmesini ele aldığı dönemde gerçekleşiyor. Bu iki tasarı, teknoloji alanında tarihi olarak şimdiye kadar teklif edilen en önemli yasa tasarısı olarak kabul ediliyor.

Toplantıya enerji firması Southern Co ve mali hizmetler sektörünün dev firmalarından JPMorgan Chase’in yöneticilerinin de katılması planlanıyor.

Biden yönetiminden toplantıya katılacaklar arasında kısa süre önce Kongre onayı alan Ulusal Siber Güvenlik Başkanı Chris Inglis ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da bulunuyor.