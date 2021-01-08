Biden: Trump’ın azli konusunda karar verecek olan Kongre’dir

ABD başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden, Washington DC’deki Kongre baskını ve galibiyetinin Kongre tarafından onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut Başkan Donald Trump’ın azlini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya, önceliğinin pandemi olduğu yanıtını veren Biden, Trump’ın azlinin Kongre’nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

Seçilmiş başkan, Kongre’yi basanların terörist muamelesi görmeleri ve yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Yemin törenin katılmama yönünde karar alan Trump’a hitaben Biden, “Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğu az sayıda konulardan biri” dedi. Biden, ayrıca “Mike Pence, isterse yemin törenine katılabilir” diye konuştu.

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