Biden: Tüm eyaletlere en geç 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikalılara koronavirüs aşılarını sunma talimatı vereceğim

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kapanmanın birinci yıldönümünde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

© REUTERS / Tom Brenner ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kapanmanın birinci yıldönümünde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Biden, konuşmasında “Ülkemizde koronavirüsten ölenlerin sayısı, iki dünya savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül olaylarında ölenlerin sayısını geçti” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüs salgını geçen yıl sessizlik ve cehaletle karşılandı” diyen Biden, “Bu da virüsün patlak vermesine ve can kaybının artmasına neden oldu” dedi.

ABD Başkanı, “Asya kökenli Amerikalı kardeşlerimiz salgınla mücadelede ön saflarda yer almalarına rağmen ırkçılığa maruz kalıyorlar” açıklamasında bulundu.

Ülkedeki toplu aşılama çalışmalarına değinen Biden, “Çabalarımız sayesinde önümüzdeki mayıs ayı sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız” bilgisini verdi.

© REUTERS / Tom Brenner ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kapanmanın birinci yıldönümünde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Eyaletlere talimat

Biden, ayrıca “Tüm eyaletlere en geç 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikalılara koronavirüs aşılarını sunma talimatı vereceğim” duyurusunu yaptı.

Amerikalıların koronavirüs aşısı yaptırmaları için yakınlarındaki merkezleri bulmalarına yardımcı olmak üzere bir internet sitesi oluşturacaklarını bildiren ABD Başkanı, “Koronavirüsün ortadan kaldırılması konusunda kayıtsız kalmayacağız fakat yardımınıza ihtiyacım var” mesajını verdi.

BREAKING: President Biden: “Tonight, I’m announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.” pic.twitter.com/MmnXz31clC — NBC News (@NBCNews) March 12, 2021

4 Mayıs Bağımsızlık Günü mesajı

Biden, “Söylediklerime sadık kalınırsa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü ufak çaplı toplantılarla kutlama şansımız olacak” diye konuştu.

Amerikalılara, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’ye kulak vermeleri çağrısında bulunan Biden, Fauci’nin aşıların güvenli olduğu konusunda güvence verdiğini hatırlatttı.

Öte yandan insanları aşıyı olmaya teşvik etmek amacıyla aşı yaptıranlar için yeni yönergeler açıklayacaklarını belirtti.