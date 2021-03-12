Biden: Tüm eyaletlere en geç 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikalılara koronavirüs aşılarını sunma talimatı veriyorum

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen kapanmanın ilk yıldönümünde ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.
Biden’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ülkemizde koronavirüsten ölenlerin sayısı, iki dünya savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül olaylarında ölenlerin sayısını geçti.
- Koronavirüs salgını geçen yıl sessizlik ve cehaletle karşılandı, bu da virüsün patlak vermesine ve can kaybının artmasına neden oldu.
- Asya kökenli Amerikalı kardeşlerimiz salgınla mücadelede ön saflarda yer almalarına rağmen ırkçılığa maruz kalıyorlar.
- Çabalarımız sayesinde önümüzdeki mayıs ayı sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız.
- Tüm eyaletlere en geç 1 Mayıs’a kadar tüm Amerikalılara koronavirüs aşılarını sunma talimatı veriyorum.
- Amerikalıların koronavirüs aşısı yaptırmaları için yakınlarındaki merkezleri bulmalarına yardımcı olmak üzere bir internet sitesi oluşturacağız.
- Koronavirüsün ortadan kaldırılması konusunda kayıtsız kalmayacağız fakat yardımınıza ihtiyacım var.
- Söylediklerime sadık kalınırsa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü ufak çaplı toplantılarla kutlama şansımız olacak.
- Dr. Fauci’ye kulak verin, aşıların güvenli olduğu konusunda bize güvence verdi.
- Herkesi aşıyı olmaya teşvik etmek amacıyla aşı yaptıranlar için yeni yönergeler açıklayacağız.
Ayrıntılar geliyor…