Biden, Türkiye’yi Demokrasi Zirvesi’ne davet etmedi

Bu yıl ABD Başkan Joe Biden yöneticiliğinde ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’yi davet etmediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli POLITICO dergisi, aralık ayında ABD’de düzenlenecek Demokrasi Zirvesi için hazırlıkların başladığını, ancak zirveye Türkiye’nin davet edilmediğini yazdı.

POLITICO tarafından basına sızdırılan raporlarda, ABD Başkanı Joe Biden’in yaklaşmakta olan Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye ve Azerbaycan’ı davet etmediği bildirildi. Rapora göre, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerin liderlerinin ‘yıllardır demokratik sistemi baltaladığı’ gerekçesiyle toplantıya davet edilmediği aktarıldı.

106 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE YOK

Dergi, Biden yönetiminin resmi olarak bir liste yayınlamadığını aktardı. Ancak POLITICO‘nun dış haberler muhabiri Nahal Toosi‘nin elde ettiği katılımcı listesinde 106 ülke bulunuyor.

9-10 Aralık 2021’de ABD Başkanı Biden, ülkelerin demokratik yenilenmeleri için en büyük tehditlerle mücadele etmek üzere hükümet, sivil toplum ve özel sektörden liderleri bir araya getirecek iki Demokrasi Zirvesi’nden ilkine ev sahipliği yapacak.

POLITICO, Ermenistan’ın davetliler arasında olmasına dikkat çekti. Listede Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çin, İran, Macaristan ve Afganistan da yer almıyor.

Biden, Myanmar’dan Sudan’a birçok ülkede darbelerin ve darbe girişimlerinin yaşandığı bir yılda demokrasi zirvesine ev sahipliği yapıyor. Ancak zirveye katılan kaç ülkenin zirvede belirtilecek taahhütlere imza atacağı ve kaçının bu taahhütleri takip edeceği belirsizliğini koruyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’ndan Steven Feldstein zirveyle ilgili olarak, “Toplantının sembolü önemli ancak zirvenin yaratacağı değişiklik daha sonra görülecek. İlk toplantının ele alamayacağı bir çok sorun bulunuyor. Örneğin demokratik gerileme gösteren ülkelere neler yapılması gerektiği” dedi.

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