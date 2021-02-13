Biden Vali ve Belediye Başkanlarıyla Görüştü 

Başkan Joe Biden, her iki partiden yerel yetkililerle 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü paketine destek istemek Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Her iki partiden vali ve belediye başkanlarını ağırlayan Biden, işsiz kalmış milyonlarca işçiye yardım edilmesi ve okulların açılması için teşvik paketinin bir gereklilik olduğunu söyledi.

Biden, “Eyaletlere işsizlik konusunda ekonomik olarak yardım etmeliyiz. Federal hükümetin burada oynaması gereken rol büyük” diye konuştu.

Bu ay başında 400’den fazla belediye başkanı, Kongre liderlerine yazdıkları mektupta Biden’ın Corona virüsü yardım paketini geçirmeleri için baskı yapmıştı, ancak Cumhuriyetçiler daha küçük bir yardım planına destek veriyor ve Biden’ın planını fazla masraflı buluyor.

CDC’den okulların açılması için kılavuz

Beyaz Saray’daki zirve Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) okulların açılması konusundaki kılavuzunu yayınlamasıyla aynı zamana denk geldi.

CDC, yeni kılavuzda maske kullanımı ve fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının çocukların okullara geri dönmesi için Corona virüsüne karşı uygulanacak temel strateji olacağını belirtti.

Kılavuzda tesislerin temizlenmesi, personelin hijyeni ve temas takibinin gerekliliğine de vurgu yapıldı.

CDC Başkanı Rochelle Walensky, “Belirlediğimiz stratejilerin takip edilmesi durumunda okullarda sınırlı bulaşma olacağı ya da hiç olmayacağına inanıyoruz” dedi.

“Okulların açılması öğretmenlerin aşılanmasına bağlı olmamalı”

CDC ayrıca okulların açılmasının öğretmenlerin aşılanmasına bağlı olmaması gerektiğinin altını çizdi, ancak eyaletlerin öğretmenleri ve okul çalışanlarını aşılamayı öncelikli hale getirmesini kuvvetle tavsiye etti.

Kamu Eğitimini Yeniden Oluşturma Merkezi’nin araştırmasına göre ABD’de okul bölgelerinin yalnızca yüzde 44’ü Aralık ayından itibaren eğitimin tamamını yüz yüze veriyor, yüzde 33’ü ise tamamen uzaktan eğitim sağlıyor. Bunların dışındaki bölgeler ise öğrencilerin bazı günler uzaktan bazı günlerse yüz yüze eğitim aldıkları karma modeli uyguluyor.

Okulların açılması planı, ABD’nin büyük kentlerinde üyelerinin sağlığından endişe eden öğretmen sendikalarının tepkisiyle karşılaşıyor.

CDC’nin stratejisinin bir okul bölgesindeki bulaşma düzeyine göre uygulanması bekleniyor.

Walensky, son yedi günde pozitif Corona virüsü test oranının yüzde 5’in ve 100 bin kişi içindeki yeni vaka sayısının 9’un altında olduğu yerlerde okulların tamamen yeniden açılabileceğini ve maske takılması koşuluyla sosyal mesafe kurallarının esnetilebileceğine dikkati çekti.

Ayrıca, ilkokul öğrencilerinin yüksek bulaşma oranı görülen yerlerde bile yarı zamanlı da olsa yüz yüze eğitim almaları gerektiği kılavuzda yer aldı.

Son çalışmalar özellikle ilkokullarda yapılan yüz yüze eğitimin toplum içindeki virüs bulaşma oranını arttırmadığını ortaya koyuyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, CDC’nin okulların açılması kılavuzunun yeterince cesur olmadığını öne sürdü, “Aileler ve öğrenciler daha iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketinin okulların açılması için 130 milyar dolarlık yatırımı içerdiğini hatırlattı.

Pelosi, “Kongre’nin güçlü desteği olmadan okullarımızın bilim temelli güvenlik önlemlerini hayata geçirme imkanı da olmaz” diye konuştu.