Biden ve Güney Kore Lideri Moon Görüştü 

ABD Başkanı Joe Biden Washington’da Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i ağırladı. Kuzey Kore, Çin ve Corona virüsü aşılarının gündemde olduğu görüşmelerde Biden ve Moon, Trump dönemindeki gerilimlerin ardından iki ülke arasındaki ittifakın gücüne vurgu yaptı.

Moon, Beyaz Saray’a geldikten kısa bir süre sonra, Biden ile birlikte 1950 Kore Savaşı’ndaki cesareti nedeniyle 94 yaşındaki Kore Savaşı muharibi Amerikalı emekli albay Ralph Puckett’e Onur Madalyası verdi.

İlk kez bir yabancı lider, bir Onur Madalyası törenine katıldı. Biden bunun, ABD-Güney Kore ittifakının gücünün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Moon da Puckett’ın “Kore yarımadası ve ötesinde barış ve güvenliğin temel direği” olarak adlandırdığı ittifakın gücünün bir örneği olduğunu belirtti.

Oval Ofis’te bire bir görüşmenin ardından iki lider, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını da içeren geniş bir tartışma için Resmi Yemek Odası’ndaki üst düzey yardımcılarına katıldı. Moon, Biden’a Kore yarımadasını “tamamen nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı bir barış sağlamak için Güney Kore’nin ABD ile yakın işbirliği içinde çalışacağını” söyledi.





Tüm gün süren görüşmeler sonrası Biden ve Moon kameraların karşısına geçti ve işbirliği mesajı verdi. Biden, Moon Jae-in ile yaptığı görüşmenin, Kuzey Kore’ye ortak bir yaklaşım da dahil olmak üzere ABD ve Güney Kore’yi bağlayan derin güvenlik ve ekonomik bağları vurguladığını söyledi.

Biden iki ülkenin Corona virüsüne karşı kapsamlı bir aşı ortaklığı yapacağını duyurdu.

ABD’den Kuzey Kore için özel temsilci

Biden ayrıca, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Sung Kim’in Kuzey Kore özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de ABD’nin temsilci atamasını memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore’den de bu konuda olumlu bir yanıt almayı beklediğini söyledi.

ABD’nin Kuzey Kore diplomasisini gerçekçi ve pragmatik olarak niteleyen Moon, gerçekleştirilmesi en acil olan görevin, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması olduğunu vurguladı.

Moon ayrıca Biden’in Güney Kore ordu mensuplarına aşı sağlama sözü verdiğini kaydetti.

Moon, Kamala Harris’le de görüştü

Moon güne ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek başladı ve görüşmede kendisini zayıf bir lider olarak gören ve ABD birliklerini Güney Kore’den çekmekle tehdit eden eski başkan Donald Trump’ı da üstü kapalı eleştirdi.

Biden ve ekibinin COVID-19 aşı dağıtımı ve ABD ekonomisindeki çalışmalarına atıfta bulunan Moon, ‘’Dünyanın en başarılı aşı uygulaması ve en hızlı ekonomik iyileşme ile ülkeyi daha iyi inşa ettiği ve Amerika’nın ruhunu yeniden canlandırarak kapsayıcılık ve birliğin yolunu açtığı için Biden-Harris yönetimini kutlarım ” dedi.

ABD ekonomisi, COVID-19 salgınından etkilenmeden önce güçlüydü. Trump yönetimi, aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı oldu; ancak Amerikalılar’a ulaştırılması planı olmadığı için eleştirildi.

Kamala Harris de Moon’a kendisinin ve Biden’ın Güney Kore ile birlikte “özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi için, baskılarla kısıtlanmamış ve uluslararası kural ve düzene bağlı bir bölge için birlikte çalışacağını söyledi.

Moon Washington ziyaretinin, Kuzey Kore ile barış inşa etme hayaline yeni bir ivme kazandıracağını umuyor; ancak ABD’li yetkililer yeni ve ciddi bir girişim olasılığına sıcak bakmıyor.

Güney Koreli yetkililer, Pyongyang’ı nükleer silahlarından vazgeçmeye ikna etme nihai hedefini korurken, gerilimleri azaltmak için pratik diplomatik adımlara odaklanılması çağrısında bulunan Biden’ın, Kuzey Kore politikası değerlendirmesi ile cesaretlendi.

Bir diğer gündem maddesi de Çin. ABD, Çin’in bölgedeki her zamankinden daha iddialı tutumu hakkında Moon’dan açık bir tavır görmek istiyor. Geçen ay, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ziyaret ettiğinde Biden Pekin’e karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalıştı.

Güney Kore, başlıca ticaret ortağı Çin’i kızdırmaktan korktuğu için temkinli davranıyor. Moon Perşembe günü ABD Kongresi’ne yaptığı ziyarette, istikrarlı ABD-Çin bağlarının ve Çin’in Kore Yarımadası meselelerindeki önemini vurguladı.