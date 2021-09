Biden ve Macron Denizaltı Krizini Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün telefonda görüşecek. Avustralya’nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesi nedeniyle ABD’ye tepkili olan Fransa’dan gelen açıklamaya göre Macron görüşmede, ABD’den güveni yeniden tesis etmek için “somut önlemler” bekleyecek.

Avustralya, Fransa ile olan konvansiyonel denizaltı anlaşmasını iptal etmiş, geçen hafta ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı anlaşmasına imza atmıştı. Bu gelişme üzerine Fransa, Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın telefon görüşmesi sırasında Biden’ın, denizaltılarla ilgili karar alınmadan önce müttefiklerle istişarelerin yapılmış olması gerektiğini ve ABD’nin Avrupa’nın egemenliğini tanıması gerektiğini kabul etmesini beklediği belirtildi.

Fransa’nın büyükelçisini Washington’dan uzaklaştırma kararı, Paris’in ABD’ye karşı ilk defa bu sertlikte hareket etmesi anlamına geliyor.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, Macron’un bu kararı, meselenin “olağanüstü önemi” nedeniyle aldığını söylemişti. Fransa’nın tepkisine Almanya ve Avrupa Birliği’nden de destek gelmişti.

Highlighting the sense of anger felt in Paris – and in a rare reaction of its kind – Macron’s office flatly denied a report published on Wednesday in Britain’s Daily Telegraph saying the president was willing to give up France’s permanent seat on the U.N. Security Council in exchange for the formation of a European Union army.

Macron’un ofisi, Çarşamba günü İngiltere’nin Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan ve cumhurbaşkanının Avrupa Birliği ordusunun kurulması karşılığında Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi koltuğundan vazgeçmeye istekli olduğunu iddia eden haberi de açıkça yalanladı.

British Prime Minister Boris Johnson told France on Wednesday to get a grip and give allies in the United States and Australia a break over a row about a trilateral nuclear submarine deal that tore up a separate French contract.

Speaking a day after he met Biden in Washington, Johnson told reporters: “I just think it’s time for some of our dearest friends around the world to ‘prenez un grip’ about all this, ‘donnez-moi un break’, because this is fundamentally a great step forward for global security.” He was translating the English phrases ‘get a grip’ and ‘give me a break’ literally into French.

Johnson’dan Fransa’yı kızdıracak çıkış

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa’ya durumu artık kavraması, ABD ve Avustralya’daki müttefiklerini üçlü nükleer denizaltı anlaşmasıyla ilgili ‘’rahat bırakmasını’’ söyledi.

Biden’la Washington’da görüştükten bir gün sonra konuşan Johnson, “Dünyanın dört bir yanındaki sevgili arkadaşlarımızdan bazılarının tüm olanları ‘’kavraması’’ ve ‘’rahat bırakmasının’’ zamanı olduğunu düşünüyorum, çünkü bu temelde küresel güvenlik için ileriye doğru büyük bir adım” dedi. Johnson, mesajını İngilizce ve Fransızca kelimelerle karışık olarak verdi.

Johnson anlaşmanın kimseyi dışlamaya çalışmadığını, Çin’e düşman olmadığını, üç ülke arasındaki bağları ve dostluğu güçlendirmek için yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı’nın açıklamalarının Paris’i daha da öfkelendirmesi muhtemel. Reuters haber ajansına bilgi veren iki diplomatik kaynak, yakın vadede İngiltere ile temasların sınırlandırılması yönünde talimatlar bulunduğunu söyledi.

Fransa’dan bir diplomatik kaynak, Johnson’ın İngiltere’nin Brexit’ten sonraki emellerini tanımlamak için kullandığı slogana atıfta bulunarak, “‘Küresel Britanya’, Avrupa’yı marjinalleştirirken kendini dünyaya göstermeyi hedefliyor gibi görünüyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

Yetkililere göre, yeni ortaklığı zorlamada İngiltere’nin rolü başlangıçta düşünülenden daha büyük. Zira anlaşmanın Haziran ayında Cornwall’da Başkan Emmanuel Macron’un da katıldığı G7 liderleri zirvesi sırasında şekillendiği belirtiliyor.