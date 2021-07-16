Biden ve Merkel’den veda buluşması: ‘Kuzey Akım-2’yi silah olarak kullanma çabalarına karşı çıkma konusunda anlaştık’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Washington DC’ye bir ziyaret düzenleyerek ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşmenin ana maddesi, uzun bir süredir ABD ile Almanya arasında gerilime neden olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi oldu.

İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, hattın ‘Ukrayna gibi komşu ülkelere karşı bir silah olarak kullanma çabalarına karşı çıkacakları konusunda anlaştıklarını’ belirttiler.

President Biden and German Chancellor Angela Merkel presented a united front on energy and environmental issues after their bilateral meeting Thursday, despite ongoing disagreements over Nord Stream 2 https://t.co/4Cxwgpu6pg — POLITICO (@politico) July 16, 2021

‘İyi dostlar aynı görüşte olmayabilir’

Biden, yaptığı açıklamada, “Kuzey Akım-2 ile ilgili endişelerimi yinelerken, Şansölye Merkel ve ben, Rusya’nın enerjiyi komşularını baskı altında tutmak ya da tehdit etmek için bir silah olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda mutlak surette ortaklaştık” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Akım-2 konusundaki görüşüm bir süredir biliniyor” diyen Biden, “İyi dostlar aynı görüşte olmayabilir, ancak ben Başkan olduğumda (proje) yüzde 90 oranında tamamlanmıştı ve yaptırım uygulamak hiç mantıklı görünmüyordu” diye konuştu.

Merkel’den ‘Ukrayna transit kaybı yaşamayacak’ sözü

Öte yandan Almanya Başbakanı Merkel de, açıklamasında Kuzey Akım-2 nedeniyle Ukrayna‘nın transit kaybı yaşamayacağını ifade etti.

Merkel, “Düşüncemiz, Ukrayna’nın doğalgaz konusunda bir geçiş ülkesi olmayı sürdürmesi ve Ukrayna’nın, dünyadaki herhangi bir ülke gibi, egemenlik hakkına sahip olmasıdır” dedi.

Şansölye Merkel, “Rusya, transit ülke olan Ukrayna’nın sahip olduğu bu hakka saygı göstermediği takdirde aktif biçimde harekete geçeceğiz” diye ekledi.

İki lider ayrıca, Biden’ın Orta Avrupa ve Ukrayna’daki gelişmekte olan ekonomilerde enerji güvenliğini ve sürdürülebilir enerjinin gelişimini destekleyeceğini ifade ettiği bir iklim ve enerji ortaklığını da duyurdu.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.