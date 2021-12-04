Biden ve Putin Ukrayna Krizini Görüşecek

Başkan Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin arttığı bir zamanda Salı günü video konferans üzerinden bir görüşme yapacağı bildirildi

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Interfaks haber ajansına yaptığı açıklama, görüşme planını doğruladı. Peskov, görüşmenin Salı akşamı yapılacağı bilgisi verdi.

Beyaz Saray’dan ise Kremlin’in açıklamasıyla ilgili henüz bir yorum gelmedi.

Peskov, görüşmenin ne kadar sürecine iki liderin karar vereceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve ekipman yığması Batı’da olası bir işgalin işareti olarak görülüyor.

Kremlin, Biden ve Putin’in, görüşmelerinde Ukrayna konusunun yanısıra ikili ilişkileri ve Haziran ayında Cenevre’deki buluşmalarında varılan anlaşmaların uygulanmasını masaya yatıracaklarını kaydetti.

Biden Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yla sınırında gerilimi tırmandırmasını “çok çok zor” hale getirecek bir dizi girişimin hazırlığında olduğunu belirtmişti.

Ukrayna’nın doğu sınırında yaşanan durum, Moskova’nın komşusunu işgale hazırlandığı yönündeki endişeleri arttırdı. Konu bu hafta yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısının da ana gündem maddesiydi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’yı, gerilimin tırmandırmanın bedelinin yüksek olacağı yönünde uyardı.

Moskova ise bu suçlamaları reddediyor ve ABD ile Ukrayna’nın kendilerinin saldırı hazırlığında olabileceğini öne sürüyor.

Washington Post gazetesi de, Amerikan istihbaratının, Rusya’nın gelecek yılın başından itibaren 175 bin askerle Ukrayna’ya karşı farklı cephelerden büyük bir saldırı planladığını tahmin ettiğini yazmıştı. Gazete, ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililer ve edindiği bir istihbarat belgesini kaynak olarak göstermişti.

Gazete, belgenin uydu fotoğraflarını içerdiğini ve 70 bin civarında Rus askerinin Ukrayna sınırı yakınındaki dört mevzide konuşlanmakta olduğunu gösterdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Rusya’nın Ukrayna’ya karşı “saldırgan eylemler” planladığı yönündeki “kanıtlardan derin endişe duyduğu” açıklamasını yaptı. Pentagon sözcüsü Yarbay Tony Semelroth, Amerikan medyasındaki haberlere ilişkinse bir yorumda bulunmadı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da dün, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında 94 binin üzerinde asker yığdığını söylemişti. Reznikov, bu durumun, Ruslar’ın Ocak ayı sonunda büyük bir askeri operasyona hazırlanıyor olabileceğine işaret ettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Biden ise Beyaz Saray’da gazetecilerin sorusu üzerine, konuyla ilgili olarak Avrupa’daki müttefiklerle ve Ukrayna’yla sürekli temas halinde olduğunu, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın da muhataplarıyla kapsamlı görüşmelerini sürdürdüğünü söylemişti.

Biden, “Yaptığım şey, Sayın Putin’in ilerlemesini ve insanların onun yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını çok, çok zor hale getirmek için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım inisiyatifler dizisini biraraya getirmek” demiş ancak bu girişimlerin neler olduğuna ilişkin bir ayrıntı vermemişti.

Diğer taraftan, bölgede gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik çabalar da devam ediyor. Blinken Perşembe günü İsveç’in Stockholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba’yla görüşmeler yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Kremlin’in Cuma günü Biden-Putin arasında sanal görüşme için hazırlıklar yapıldığı açıklamasının ardından, olası bir görüşmeye ilişkin olarak, “Bu elbette, kavgacı söylemler ve Ukrayna sınırında gözlemlemekte olduğumuz askeri yığınak hakkındaki kaygılarını konuşmak açısından bir fırsat olacaktır” dedi.

Rusya dışişleri danışmanı Yuri Uşakov da Cuma günü gazetecilere açıklamasında, Putin’in görüşmede Biden’dan, NATO’nun Ukrayna’ya genişlemesini engellemeye dönük garantiler talep edeceğini söyledi.

Bu haberdeki bazı bilgiler The Associated Press, Reuters ve Agence-France Press’in haberlerinden alınmıştır.