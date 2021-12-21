“Biden ve Putin’in Yüz Yüze Görüşmesi Planlanmıyor”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 2021’yi değerlendirdiği basın toplantısında son günlerde yine gündemde olan Ukrayna sınırındaki Rus askeri gücüne de değindi. Blinken, konuyla ilgili olarak Biden ve Putin’in yüz yüze görüşmesi için bir plan olmadığını söyledi

Blinken, Ukrayna konusunda ilk önce diplomatik olarak ilerleme olup olmadığını görmek gerektiğini belirtti. Rusya’nın gerilimi düşürmesini istediklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’ya Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin video konferans aracılığıyla Ukrayna konusunda görüşmüş ancak görüşmede önemli bir ilerleme sağlanamamıştı.

Rus tarafı sorunun çözümü için bir dizi istekte bulunmuş ancak Amerikalı yetkililer bazı istekleri tartışmaya bile gerek olmadığını kaydetmişti.

Putin’in Biden’la yüz yüze görüşmek istediği yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Blinken basın toplantısında, Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana müttefiklikler ve ortaklıklara yeniden ağırlık verdiği mesajını verdi ve “geçen yıldan daha iyi noktadayız” dedi.

İran’la Batılı ülkeler arasında yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Blinken, bu konuda sürenin azalmakta olduğu mesajını verdi.

Blinken ayrıca Amerika’nın salgın sırasında diğer ülke ve kuruluşlara yardımlarından bahsetti. Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü dahil bazı kuruluşlara 580 milyon dolar ek yardım yaptığını belirten ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin 110’dan fazla ülkeyle 330 milyon doz aşı paylaştığını kaydetti ve bunun devam edeceğini vurguladı.

Omicron’un hızla yayılmasının bu yöndeki çabaları da hızlandırması gerektiğini kaydeden Blinken, “Herkes güvende değilse kimse güvende değil” ifadesini kullandı.

Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca diğer ülkelere salgın konusunda yardımlarının 20 milyar dolara yaklaştığını belirtti.