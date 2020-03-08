Biden ve Sanders Arasında Michigan Mücadelesi

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışı iki aday arasında devam ediyor. Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders’ın Obama dönemi başkan yardımcısı Joe Biden’la rekabeti sürdürebilmesi için dört yıl önce yaptığı gibi Michigan eyaletinde yine zafer elde etmesi gerekiyor.

Salı günü eyalette yapılacak önseçim iki aday için de önemli.

Biden’ın 3 Mart’ta yapılan Süper Salı seçimlerinde zafer elde etmesi sonrası Sanders’ın yarışta gücünü koruyabilmesi için Michigan’da bir zafere ihtiyacı var.

Biden Süper Salı’da bazı güney eyaletleriyle birlikte Massachusetts, Minnesota ve Texas’ı kazanmış, ardından rakipleri Michael Bloomberg ve Eizabeth Warren yarıştan çekilmişti.

Bir adayın Demokrat Parti’nin başkan adaylığını kazanması için 1991 delegeye sahip olması gerekiyor. Michigan’ın delege sayısı 125. Michigan eyaletini almak, Florida ve Illinois eyaletlerine taşınacak yarışta Sanders’a ivme kazandırabilir.

Michigan’ın yanı sıra Washington, Mississippi, Missouri ve Idaho ile Kuzey Dakota’da da Salı günü seçimler yapılacak.

Sanders’ın Michigan’da yarışı kaybetmesi Biden’a yarışta üstünlük sağlayabilir. Yarışın bundan onraki durakları Biden’ın seçmen kitlesinin güçlü olduğu yerler.

Eyalet 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için de önemli. 2016 seçimlerinde Michigan’da yalnızca 10 bin farkla Başkan Donald Trump, Hillary Clinton karşısında zafer elde etmişti.

Edison Araştırma Merkezi Biden’ın Süper Salı’da yer alan Alabama ve Virgina eyaletlerinde Afrika kökenli Amerikalılar’ın oylarının yüzde 70’ini, Kuzey California ve Teksas’ta yüzde 60’ını kazandığını ortaya koydu.

Nüfusunun yüzde 14’ünü Afrika kökenli Amerikalılar’ın oluşturduğu Michigan’da da bu kesimin oyları önemli. Detroit kentinin bazı bölgelerinde bu oran yüzde 80’e çıkıyor.

Sanders bu haftasonu Mississippi’deki kampanya planlarını Michigan’a kaydırdı.

Sanders’ın sanayi bölgesi Michigan’da sendikalı seçmenden oy alma şansı daha fazla olabilir. Sanders 2016’da eyaletin beyaz işçi sınıfının oylarını almıştı. Bu kesim Sanders’ın seçmen kitlesinin tabanının sadık bir bölümünü oluşturuyor.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası da henüz bir adaya desteğini açıklamadı, ancak sendika sözcüsü Brian Rothenberg evrensel sağlık sigortası fikrini desteklediklerini söylemişti. Bu vaat Sanders’ın kampanyasının merkezini oluşturuyor.

Sanders, Michigan’da verdiği reklamlarla Biden’ı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi küresel anlaşmalara destek olmakla suçluyor. Biden ise 2009’da otomotiv sektörü için çıkartılan kurtarma paketinin mimarlarından olduğunu hatırlatıyor.

Biden yarıştan çekilen Minnesota Senatörü Amy Klobuchar’ı da kampanyasına dahil ederek Michigan’ın Grand Rapids kentinde etkili olmak istiyor.

Burası 2016’daki seçimlerde Sanders’ın kazandığı bölgelerdendi.