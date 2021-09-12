“Biden Yeni COVID-19 Tedbirleri Açıklayacak”

Amerika Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Vivek Murthy, Başkan Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları öncesinde COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler açıklayacağını söyledi.

Murthy, bu tedbirlerin ne olacağını açıklamadı. BM Genel Kurul toplantıları Salı günü başlıyor.

CNN televizyonuna konuşan Murthy, Biden’ın Amerika’da aşılanmayı yayma çabalarına destek verdi.

Murthy, küresel anlamda üzerinde çalışılan konular olduğunu belirtti.





Biden, Perşembe günü federal çalışanların aşılanmasını isteyeceğini açıklamış ve 100’den fazla çalışanı olan işyerlerinden ya çalışanlarına aşıyı zorunlu tutmalarını ya da düzenli test olmalarının zorunlu olmasını isteyeceğini kaydetmişti.

Biden, Amerika’nın diğer ülkelere 140 milyon doz aşı bağışladığını da açıklamış ve bunun daha başlangıç olduğunu söylemişti.

Amerika’da yaklaşık 210 milyon kişi tek doz, yaklaşık 179 milyon kişi de iki doz aşı olmuş durumda.

13 Ağustos’tan bu yana 1,7 milyondan fazla kişi de üçüncü doz Pfizer ya da Moderna aşısı oldu.





Cumhuriyetçiler Biden’ın federal çalışanlar ve büyük şirketler için aşının zorunlu olması kararına karşı çıkıyor. Ancak vergi konularında Cumhuriyetçiler’le genelde aynı fikirde olan şirketler bu kez aynı görüşü paylaşmıyor görünüyor.

Cumhuriyetçiler Biden’ın kararını mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Amerika’da COVID-19 salgını nedeniyle 655 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Son dönemde salgın nedeniyle ölümler, hastaneye sevkler de artmış durumda.

Amerika’da bugüne kadar aşı olmayan 34 milyon kişi son bir ankete göre aşı olabileceklerini söylüyor.