Biden Yönetimi Bazı Ülkelerle Göçmenlik Anlaşmalarını Askıya Aldı

Biden yönetimi El Salvador, Guetemala ve Honduras’la imzalanan göçmenlik anlaşmalarını askıya aldığını açıkladı.

Üç ülkeyle söz konusu anlaşmalar Trump döneminde imzalanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den geldi. Blinken yazılı açıklamada söz konusu üç ülkeyle imzalanan Göçmenlik İşbirliği Anlaşmaları’nın daha iyi ortaklıklar ve işbirliği adımları için askıya alındığını belirtti.





2019 yılında Amerika’yla üç ülke arasında varılan anlaşmaya göre göçmenlik başvurusunda bulunmak isteyenlerin Amerika’ya başvurmadan önce o ülkelerden göçmenlik talep etmeleri gerekiyordu.

Trump döneminde imzalanan anlaşmanın amacı kaçak yollardan Orta Amerika ülkelerinden Meksika-Amerika sınırına gelenlere karşı önlem alınmasını amaçlıyordu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında söz konusu politikaların El Salvador ve Honduras’la hiçbir zaman uygulanmadığı da kaydedildi.

Bu gelişme, Başkan Joe Biden’ın Trump dönemi göçmenlik politikalarını tersine çevirme amacıyla attığı bir dizi başkanlık kararnamelerinin ardından geldi.

Söz konusu kararnameler çerçevesinde Meksika-Amerika sınırında ailelerinden ayrılan çocukların ailelerine kavuşturulması da amaçlanıyor.