Biden yönetimi, kara mayınlarının kullanımına izin veren Trump dönemi politikasını iptal edecek

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Kara Mayınları İzleme Örgütü’nün raporuna göre, 2019’da dünya genelinde 5 bin 554 kişinin mayın, misket bombası ve diğer patlayıcı maddeler nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybedenlerin çoğunun ise siviller ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Greenfield, ABD’nin kara mayınlarının kullanımının kısıtlanması gerektiğine inandığını ve Başkan Joe Biden‘ın Trump yönetimin kara mayınlarının stoklanmasına, kullanılmasına izin veren politikasını değiştirmeyi planladığını söyledi.

Ottawa Sözleşmesi

Ottawa Sözleşmesi, kara mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferini yasaklıyor.

ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan ise Ottawa Sözleşmesi’ni imzalamadı.