Biden Yönetiminden Yurtiçinde Aşırılıkla Mücadele Hamlesi

Eski başkan Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta ABD Kongresi’ne saldırmasının ardından Başkan Joe Biden, istihbarat kurumlarına ABD içindeki aşırı hareketlerin incelenmesi talimatını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’ye göre bu görevi 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından uluslararası terörle mücadele için kurulan Ulusal İstihbarat Yönetimi Ofisi; Federal Soruşturma Dairesi (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı’yla işbirliği içinde yürütecek.

Psaki, ‘‘Politikamızı buna göre şekillendirebileceğimiz, gerçeklere dayalı bir inceleme yapılmasını istiyoruz’’ dedi.

Psaki, risk analizinin yanı sıra Beyaz Saray’ın Ulusal Güvenlik Konseyi içinde yurtiçindeki şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapasitesini oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Buna federal hükümetin iç tehditlerle ilgili bilgi paylaşımıyla ilgili politikaların yeniden ele alınmasının da dahil olduğu belirtildi.

Psaki, Kongre’ye yönelik 6 Ocak saldırısının, yaşanan trajik ölümlerin ve yıkımın yurtiçindeki şiddet içeren aşırılığın ciddi bir sorun ve büyüyen bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu gösterdiğini söyledi, ‘‘Biden yönetimi bu tehditle gerekli kaynakları kullanarak mücadele edecek’’ dedi.

ABD Senatosu Çarşamba günkü onay oturumunda ülkenin en üst düzey istihbarat ofisi olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün başına Avril Haines’i getirmişti.

FBI Başkanı Christopher Wray ise daha önce yaptığı bir açıklamada, geçen yıl ülkedeki en ölümcül şiddet olaylarının ‘‘anarşistler’’ ve ‘‘militanlar’’ gibi yönetim karşıtı aktivistler tarafından yapıldığını söylemişti.

Başkan Joe Biden, 20 Ocak’taki yemin töreninde son dönemde yükselen beyaz ırkın üstünlüğü ideolojisi ve iç terör konusuna özellikle değinmişti.

Biden konuşmasında Kongre saldırısını teşvik eden ‘‘ırkçılık’’, ‘‘yerlicilik’’, ‘‘korku’’ ve ‘‘şeytanlaştırma’’yı kınamıştı.

23 dakikalık konuşmasında bölünmüş bir toplumu birleştirme sözü veren Biden, ‘‘Yaklaşık 400 yıllık bir ırksal adalet çığlığı bizi harekete geçiriyor. Bu çığlık daha umutsuz ya da daha açık olamaz. Şimdi siyasi aşırılığın, beyaz ırkın üstünlüğünü savunmanın ve yurtiçi terörün yükseldiği sırada bunlarla mücadele etmeli ve galip çıkmalıyız’’ ifadelerini kullanmıştı.

Aralarında Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın da olduğu eski başkanlarla karşılaştırıldığında Biden, yemin töreni konuşmasında beyaz ırkın üstünlüğünü savunmanın yanlışlığına değinen ilk Amerikan Başkanı oldu. Bill Clinton 1997 yılında ırk ayrımcılığının ‘‘Amerika’nın laneti’’ olduğunu söylemişti, ancak bunun sorumlularını sıralamamıştı.

Biden’s words follow months of protests and civil unrest over police brutality against Black Americans, as well as a broader reckoning on the systemic and institutional racism that has plagued nonwhite Americans for generations.