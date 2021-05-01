Biden yönetiminin, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımayı sürdüreceği iddiası

WASHINGTON (AA) – ABD'de Joe Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump'ın "Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma" kararını şimdilik sürdüreceği ileri sürüldü.

Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid imzasıyla çıkan ve konuyla ilgili adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Faslı mevkidaşına konuyu aktardı.

Blinken, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın aldığı ve Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı şu anda geri çevirmeyeceklerini söyledi.

Eski Başkan Trump, geçen aralık ayında, İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi karşılığında Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararı almıştı.

ABD, tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerinde Fas'ın egemenliğini tanıyan tek Batılı ülke konumunda.

– Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.