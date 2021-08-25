Biden’a 3,5 trilyon dolarlık onay

ABD’de Başkan Joe Biden’ın 3,5 trilyon dolar tutarındaki harcama paketinin bazı bölümleri ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti.

ABD Temsilciler Meclisi, çoğunlukta olan Demokratlar’ın kendi aralarında uzlaşı sağlamalarının ardından Başkan Joe Biden’ın 3,5 trilyon dolar harcama içeren bütçe tasarısının ana kısımlarını onayladı.

Partilerin sandalye dağılımı esasında 220 kabule karşı 212 red oyu alan 3,5 trilyon dolarlık taslak bütçe ile çocuk bakımı ve diğer sosyal programların genişletilmesi planlanıyor.

1 TRİLYON DOLARLIK PAKET DE GEÇMİŞTİ

Temsilciler Meclisi aynı zamanda Senato’dan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı teklifini de 27 Eylül’de oylamayı kabul etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 3,5 trilyon dolarlık bütçenin ayrıntılarının belirlenmesi için Temsilciler Meclisi ile Senato’nun birlikte çalışacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi ve Senato’da çok ufak farklarla çoğunluğa sahip olan Demokrat Parti’nin devasa olarak nitelenen iki harcama planını Kongre’den geçirebilmeleri için fire vermemeleri gerekiyor. (REUTERS)

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