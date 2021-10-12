Biden’a Destek Verenler Azalıyor

Amerikalılar, göreve başlayalı dokuz az ay olan Başkan Joe Biden’ı onaylamadıklarını dile getiriyorlar.

Tüm anketlerin analizini yapan FiveThirtyEight internet sitesine göre, geçen hafta yapılan bir dizi ulusal ankette, katılımcı seçmenlerin yüzde 49,2’si Biden’ın başkanlığı yürütme biçimini onaylamazken, yüzde 44,5’i onayladı. RealClearPolitics sitesinde yer alan son anketlerden beşi, ülkenin 46’ncı başkanının onaylanmadığını, üçünde Biden’a desteğin yüksek olduğunu gösterdi.

Analistler, Biden’ın itibarındaki düşüşün, özellikle geçen yılki seçimi kazanmasına yardımcı olan bağımsız seçmenler arasında hızlı olduğunu söylüyor.

Temmuz ayında, başkanlıkta altı ayını tamamladığında, Biden yüzde dokuz puanlık avantaja sahipti. Ancak Ağustos ayının sonunda anketler, ABD seçmenlerinin Biden hakkındaki görüşlerinde eşit olarak bölündüğünü gösterdi.

Biden’a destek neden azaldı?

Düşüş Ağustos’tan sonra da sürdü. Uzmanlara göre bunun birkaç nedeni var. Ağustos’ta 20 yıllık savaşın ardından ABD ordusu Afganistan’dan kaotik bir şekilde çekildi. Ayrıca Washington’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında hükümetin borç tavanını artırma konusunda anlaşmazlık sürüyor. İlerici ve ılımlı Demokrat Kongre üyeleri arasında Biden’ın ülkenin sosyal güvenlik politikasında sunduğu son elli yılın en büyük genişletme planının boyutu ve kapsamı hakkında siyasi çekişme var.

Ülkedeki yeni Corona virüsü vakalarının sayısı da son aylarda düşmeden önce yükseldi. Yaklaşık 70 milyon Amerikalı ise hala aşısız. Biden, 100 veya daha fazla elemanı olan şirketlerdeki çalışanlar için aşı veya sık sık COVID-19 testi yapılmasını zorunlu kıldı. Ancak talimatlar ülkenin bazı bölgelerinde ve bazı işletmelerde hala tartışmalı ve henüz yürürlüğe girmedi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçi senatörler geçen hafta sona ererken, hükümetin borçlanma yetkisinde Aralık ayı başına kadar 480 milyar dolarlık acil bir artış konusunda anlaştılar. Ancak 3 Aralık’ta borç tavanı konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Bu arada, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Biden’ın emriyle 3,5 trilyon dolarlık sosyal yardımlarla ilgili yasa teklifini azaltmaya ve Ekim ayı sonuna kadar iki partili altyapı tasarısıyla birlikte geçirmeye çalışıyorlar.

Tasarının Kongre’den geçmesi ve Corona virüsü tehdidinin azalması Biden’ın onay karnesine yardımcı olabilir, ancak FiveThirtyEight sitesi, Biden’ın başkanlığının dokuzuncu ayında, 1945’ten bu yana iki başkandan daha düşük bir onay notuna sahip olduğunu kaydetti. Bu başkanlar Gerald Ford ve Donald Trump’tı.

Biden’a azalan onayı gösteren anket sonuçları hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “Bu, ülkemiz için gerçekten zor bir dönem. Hala Corona virüsü ile savaşıyoruz ve hepimiz bunu atlatacağımızı düşünüyorduk. Salgının birçok sorunu etkilediğine şüphe yok. Örneğin yeterli elemanı olmayan ABD limanlarında bekleyen ve yabancı üreticilerden gelen tüketim mallarının tedarik zinciri bunlar arasında’’ dedi.

Halkın işyerlerindeki güvenliği ve sağlığı konusunda endişeli olduklarını da söyleyen Psaki, “Odak noktamız pandemiyi kontrol altına almak, normalin bir versiyonu olan hayata dönmek” diye konuştu.