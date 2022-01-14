Biden’a Yüksek Mahkemeden aşı engeli

Yüksek Mahkeme, Biden yönetiminin büyük işletmelerdeki çalışanların COVID-19’a karşı aşılanması veya haftalık testlere tabi tutulması ve işte maske takması zorunluluğunu yerine getirmesini durdurdu.

Tayfun HOPALI / ABD

Her geçen gün ölüm ve hastalanma rakamları artarken karar Yüksek Mahkeme’den 6’ya karşı 3 oyla kabul edildi. Liberal Yargıçlar Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan muhalefet etti.

Mahkemenin muhafazakar çoğunluğu, yönetimin Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı sonucuna vardı.

Amerika‘nın en üst hukuk kurulu olan Yüksek Mahkeme bazı sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun ülke çapında yürürlüğe girmesine ise izin verdi.

Büyük işletmeler için kuralı engelleyen karar, Kongre’nin Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’ne böyle bir yetki verme yetkisi vermediği iddiasına dayanıyor.

Açıklamada “Kongrenin mesleki tehlikeleri düzenleme yetkisi olsa da, o kuruma halk sağlığını daha geniş bir şekilde düzenleme yetkisi yoktur.” denilerek alınan kararın iptal edildiği belirtiliyor.

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