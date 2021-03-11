Biden’dan 100 Milyon Ek Doz Aşı Alma Talimatı

Başkan Joe Biden beklenmedik zorluklarla karşılaşılması durumunda kullanılmak üzere Corona virüsü aşı stoklarını arttırmak amacıyla yönetimine Johnson & Johnson firmasından 100 milyon ek doz alma talimatı verdi.

Biden yönetimi ABD’de 528 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsüne karşı aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için çalışıyor.

Başkan açıklamayı J&J ve Merck şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda yaptı.

“Esnekliği arttırmamız gerekiyor. Her zaman beklenmedik zorluklarla karşılaşma olasılığı var” diyen Biden, “Çok şey olabilir, çok şey değişebilir. Hazırlıklı olmamız lazım” diye konuştu.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda Mayıs ayı sonuna kadar ülke nüfusunun tamamını aşılayacak sayıda aşıya sahip olacaklarını bildirmişti.

“Aşı fazlamız olursa paylaşırız”

Biden “Eğer fazla rezervimiz olursa bu paylaşılır. Fazlamız olursa bunu dünyanın geri kalanıyla paylaşacağız” diye konuştu.

ABD’nin COVAX küresel girişimine 4 milyar dolar bağışlayarak gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasına katkıda bulunduğunu hatırlatan Biden, “Dünya güvende olmadan biz de güvende olamayız” diye konuştu.

ABD, J&J firmasından 100 milyon doz aşı satın almak ve ek 200 milyon doz daha satın alma hakkını saklı tutmak için 1 milyar dolar ödeme yapmıştı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Salı sabahı itibariyle ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı üç aşı firmasının 128 milyon doz Corona virüsü aşısı dağıtıldı ve 96 milyon doz aşı uygulandı.

Ancak J&J’in aşı üretimi beklendiğinden yavaş gidiyor. Firma bu hafta aşı teslimatı yapamadı. Firma Mart ayının sonunda teslimata yeniden başlamayı umuyor.

Merck ecza firması da J&J firmasına üretimde yardım etmek için anlaştı. Bu yıl 1 milyar doz aşı üretme hedefi olan J&J başka ortaklıklar arayışında.

ABD Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketlerinin aşılarını da Aralık ayında onaylamıştı. Bu şirketler de o tarihten bu yana üretim kapasitelerini arttırmaya çalışıyor.

Pfizer ve Moderna firmalarının her biri ABD’ye Temmuz sonuna kadar 300’er milyon doz aşı sağlama sözü verdi.