Biden’dan 11 Eylül talimatı! Gizli belgeler halka açıklanacak

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001’de yaşanan terör saldırısına yönelik Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) düzenlediği gizli belgelerin halka açılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sozcu.com.tr

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, “Başkanlığa aday olduğumda, 11 Eylül saldırılarına ilişkin gizli belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusunda olumlu adım atacağıma yönelik söz vermiştim. O trajik günün 20. yıldönümüne yaklaşırkan bu sözümde duruyorum” ifadesini kullandı.

11 Eylül kararnamesini imzalayan Biden, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi. Belgelerin önümüzdeki 6 ay içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

11 EYLÜL 2001’DE NELER YAŞANDI?

El Kaide tarafından üstlenilen saldırılarda, toplam 19 hava korsanı aşağı yukarı aynı saatlerde kalkış yapan dört yolcu uçağını kaçırdı.

Korsanlar, yanlarında getirdikleri maket bıçağı ile kokpite girerek, uçağın kontrolünü ele geçirdi.

Bu uçaklardan ilki Boston-Los Angeles uçuşunu gerçekleştiren American Airlines’ın 11 numaralı seferini yapıyordu. Bu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra rotasını New York’a çevirerek şehrin güneyindeki Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine çarptı.

İkinci uçak da yine Boston’dan kalkıp Los Angeles’e giden United Airlines’ın 175 numaralı sefer sayılı uçuşuydu. Bu uçak da ilkinden 17 dakika sonra Dünya Ticaret Merkezi’nin güney kulesine çarptı.

Uçakların çarpmasının ardından kulelerde yangın çıktı ve yaklaşık iki saat sonra her iki kule de geride 1,8 milyon ton enkaz bırakarak yıkıldı.

İkinci uçağın da kuleye çarpmasından kısa bir süre sonra açıklama yapan dönemin ABD Başkanı George W. Bush, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Bu açıklamadan birkaç dakika sonra American Airlines’ın Washington-Los Angeles seferini yapan 77 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) batı tarafına girdi.

Kaçırılan dördüncü uçak da San Francisco’ya gitmek üzere New Jersey’den kalkan United Airlines’ın 93 sefer sayılı uçuşu oldu. Bu uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Pennsylvania eyaletinde boş bir araziye düştü.

Uçağın içindeki yolcuların diğer saldırılardan haberdar oldukları için saldırganları durdurmaya çalıştığı sırada çıkan arbede nedeniyle düştüğü öne sürüldü. Ancak uçağın diğer saldırıların ardından ABD Hava Kuvvetleri’ne ait jetler tarafından vurularak düşürüldüğü de daha sonra ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

11 Eylül saldırılarını planladıkları iddiasıyla uzun zamandır Guantanomo’daki cezaevinde tutulan ve ABD’de yargılanan Halid Şeyh Muhammed ve Remzi bin el-Şibh verdikleri ifadede, son uçağın hedefinin ABD Kongre binasını olduğunu söyledi.

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