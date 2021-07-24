Biden’dan, ABD’ye getirilecek Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık fon

ABD, Afganistan’da ABD ile iş birliği yapan ve Özel Göç Vizesi (SIV) ile ülkeye göç etmek isteyen Afganları tahliye etmeye hazırlanıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan ABD’ye getirilecek Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon dolar tutarındaki fon talebini onayladığı duyuruldu. Ayrıca Biden’ın, aynı ihtiyaçları karşılamak için devlet kurumları üzerinden verilecek hizmet ve sözleşmeler aracılığıyla 200 milyon doların da kullanılması için yetki verdiği aktarıldı.

İlk Afgan grubunun bu ay ABD’ye ulaşması bekleniyor

Afganistan’dan ilk tahliye edilenlerin ay sonundan önce Virginia’daki ABD askeri üssü olan Fort Lee’ye getirilmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, üsse yaklaşık 2 bin 500 Afgan’ın getirilebileceği belirtilmişti. Biden yönetimi, Özel Göç Vizesi’ne başvuruda bulunanların ve ailelerinin getirilebileceği yurt içi ya da yurt dışındaki diğer tesisleri de değerlendiriyor.

“Özel Göç Vizesi” başvurusunda bulunanlar, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla ülkede ilerleyişini arttıran Taliban’ın saldırı riski nedeniyle ABD’ye gidiyor.