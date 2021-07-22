Biden’dan Aşı Mesajı

Ohio eyaletinin Cincinatti kentinde CNN televizyonundan canlı yayınlanan bir açık oturumda konuşan Biden, Delta varyantı ülke genelinde vakaların artmasına neden olurken yaşanan kamu sağlığı krizinin büyük ölçüde ‘‘aşılanmayanların salgınına’’ dönüştüğünü söyledi.

Biden, ‘‘Bu aşılanmayanların pandemisi haline geldi. Bu kadar açık’’ diye konuştu.

Başkan, 12 yaşın altındaki çocukların gelecek aylarda aşılanmaya başlamasının onaylanacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti. Ancak Biden, aşı olmaya elverişli birçok Amerikalı’nın isteksiz olmasından duyduğı hayalkırıklığını da saklamadı.

‘‘Aşı olursanız hastaneye yatmazsınız, yoğun bakıma kaldırılmazsınız, ölmezsiniz’’ diye konuşan Biden ‘‘O yüzden birbirimizi düşünerek hareket etmemiz çok önemli’’ diye konuştu.

Biden 80 dakikadan uzun süre boyunca aralarında altyapı paketi, oy verme hakları, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturacak kongre komisyonlarınınyapılandırılması da dahil gündemin önde gelen konularıyla ilgili çok sayıda soruya yanıt verdi.

Başkanlık koltuğuna oturmasından 6 ay sonra Corona virüsü salgınını dizginlemek hala Biden’ın en önemli gündem maddelerinin başında geliyor.

Son iki haftada vakalar neredeyse üçe katlandı

ABD’de Corona virüsü nedeniyle ölen ya da hastaneye kaldırılanların çoğunu aşılanmamış kişiler oluşturuyor. Ancak hastaneleri meşgul eden, doktorların tükenmesine ve din adamlarının devreye sokulmasına neden olan aşı konusunda dolaşan yanlış bilgiler son iki haftada vakaların neredeyse üçe katlanmasıyla sonuçlandı.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre ABD genelinde yedi günlük yeni vaka ortalaması Salı günü 37 bine yükseldi. 6 Temmuz’da bu rakam 13 bin 700’dü. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre Amerikalılar’ın yüzde 56,2’si en az bir doz aşı oldu.

Demokrat Başkan, vakalardaki artışın büyük kaygıya neden olduğunu ve muhaliflerinin bile aşı konusundaki yanlış bilgilerle mücadele etmeye başladıklarını kaydetti.

‘‘Enflasyonun kontrolden çıkma olasılığı düşük’’

Biden artan fiyatlar sorulduğunda, pandeminin ardından toparlanan ekonomide yakın vadede enflasyon olacağını, ancak uzun vadede enflasyonun kontroldan çıkma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Biden’ın Ohio ziyareti, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in Çarşamba günü yapılan önemli bir oylamada 1 trilyon dolarlık altyapı planını reddettiği güne denk geldi. 22 senatörden oluşan iki partili bir grup, oylamanın ardından yaptıkları ortak açıklamada, bir anlaşmaya yakın olduklarını söylemiş ve Pazartesi’ye kadar erteleme istemişti.

Biden ise çıkacak sonuç hakkında kendin emin mesajlar verdi ve ‘‘Bu iyi bir şey, sonunda bunu yapacağız’’ diye konuştu.

Kongre üyeleri başkentte altyapı tasarısının ayrıntıları üzerinde uzlaşmaya çalışırken Biden neredeyse 4 trilyon dolarlık paketin orta sınıfı yeniden yapılandırmak ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için gerekli olduğunu söylüyor.

Biden’a CNN’in moderatörü Don Lemon tarafından bir zamanlar ırkçı politikaları savunmak için kullanıldığı öne sürülen ‘‘kürsü işgali’’denilen yasama taktiğini neden savunduğu da soruldu.

Biden, oy verme hakkını koruma konusunda ülkeyi bir araya getirmeye gayret ettiğini söyledi ve tartışılması gerekenin ‘‘kürsü işgali’’ yöntemi olmadığını ekledi. Biden, “Demokratlar ‘’kürsü işgalini’ kaldırırsa tüm Kongre kaosa sürüklenir ve hiçbir şey yapılamaz’’ diye konuştu.

Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluk sağlamak, yasaları geçirmek için yeterli olsa da Senato’da tartışmalı meseleler üzerindeki anlaşmazlıkları sona erdirmek ve oylamaya geçmek için genellikle en az 60 senatörün oyu gerekiyor. Muhaliflerin kilit yasa tasarılarını engellemesinin önüne geçmek için filibuster uygulamasının kaldırılması durumunda tasarıların Başkan Yardımcısı Harris’in eşitliği bozacak oyuyla yani salt çoğunlukla geçirilmesi sağlanabilir.

Başkent Washington’da ise Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Meclis’teki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy’nin 6 Ocak Kongre baskınını soruşturacak komisyona seçtiği iki ismi reddetti. McCarthy ise Demokratlar’ın adaylarını kabul etmemesi durumunda Cumhuriyetçi Parti’nin soruşturmaya katılmayacağını söyledi.