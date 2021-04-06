Biden’dan Aşı Müjdesi 

Başkan Joe Biden, Amerikalı yetişkinlerin tamamının Corona virüsü aşısı olmaya hak kazanacağı tarihi 12 gün erkene çekti. Biden, 19 Nisan’a kadar herkesin aşı olma iznine sahip olmasını hedeflediklerini belirtti ancak virüsün yeni türlerinin yayıldığına dikkati çekerek, Corona virüsüyle “hala ölüm-kalım savaşında” olduklarını söyledi.

Biden eyaletlere, 19 Nisan’a kadar 18 yaş ve üstündeki herkesin aşı olabilmesi talimatını verdi. Başkan’ın daha önce açıkladığı tarih 1 Mayıs’tı. 16 yaş altındakiler içinse henüz hiçbir Corona virüsü aşısı onaylanmadı ancak bu yaş grubuna yönelik testler devam ediyor.

ABD’deki eyaletlerin çoğunluğu zaten daha önce, aşı merkezlerini hedeflenen tarihten daha erken zamanda tüm yetişkinlere açacaklarını bildirmişti.

Biden Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şimdi yapacağımız işler, 4 Temmuz öncesinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kaç kişiyi kurtaracağımız ya da kaybedeceğimizi belirleyecek” dedi.

Öğretmenlerin ve okul personelinin yüzde 80’inden fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ifade eden Biden, bununla birlikte, Corona virüsünün yeni türlerinin yayılmaya devam ettiğini ve bu durumun da vaka sayılarını arttırdığını kaydetti.

Biden, “Henüz bitiş çizgisinde değiliz. Hala yapacak çok işimiz var. Hala bir ölüm-kalım savaşı veriyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı, 19 Nisan’ı geçmeyecek şekilde 18 yaş ve üzerindeki herkesin aşı olmaya hak kazanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Biden’ın açıklamasının, “ülkedeki herkesin aşı olmaya hak kazandığını” kamuoyunun önünde doğruladığını belirtti.

Psaki, bunun, Amerikalılar’ın aşı olabilmek için gereken kriterlere sahip olup olmadıklarını eyalet ya da yerel web sitelerinden kontrol etmelerine artık gerek kalmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Biden da, “Kafa karıştırıcı kurallar artık yok” dedi.

Biden, Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki bir aşılama merkezini ziyaretinin ardından bu açıklamaları yaptı.

Biden başkanlık görevini geçen Ocak ayında devraldığında, ilk 100 günde, yani Nisan sonuna kadar 100 milyon kişinin aşı olmasını hedeflediğini açıklamıştı. Şimdi Biden bu hedefi ikiye katlayarak 200 milyona yükseltti.

Corona virüsü yüzünden ABD’den bugüne kadar 550 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ülkede 167 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Her 10 Amerikalı’dan dördü en az bir doz aşı oldu.