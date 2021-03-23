Biden'dan Colorado'daki saldırının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da dün 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından yaptığı konuşmada, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması ve silah satışlarında arka plan soruşturmasındaki yasal boşlukların kaldırılması için çağrıda bulundu.

Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'da, dün Colorado'da meydana gelen ve biri polis 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili bir konuşma yaptı.

Saldırganın, saldırıyı neden düzenlediğine ve diğer önemli noktalara ilişkin ellerinde henüz net bilgi olmadığının altını çizen Biden, bu sabah ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ve FBI Direktörü Chris Wray'in kendisini saldırıya ilişkin bilgilendirdiğini aktardı.

Biden, yerel ve federal görevlilerle yakından çalıştıklarının altını çizerek, "Şimdi benden neler olduğuna ve bu olayın neden yaşandığına dair bir tahminde bulunmamı isteyebilirsiniz, bunu şu an yapamam çünkü elimizde bilgi yok ancak, ABD başkanı olarak elimizdeki tüm imkanları ABD halkının güvenliğini sağlamak için kullanacağız." dedi.

– "Bu olaydan dolayı mahvolduk"

Olayda kesin olan şeyin 10 kişinin yaşamını yitirmesi olduğunu vurgulayan Biden, "Bu olay nedeniyle mahvolduk. Ailelerin nasıl bir acı yaşadığını tahmin bile edemiyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta da Georgia'daki silahlı saldırıda çoğu Asya kökenli olan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Georgia'da yaşamını yitirenler için bayraklarımız yarıdayken, başka bir şehrimizden daha silahlı şiddet haberi geldi. Kalplerimiz parçalandı." ifadesini kullandı.

Bu tür silahlı saldırıların psikolojik yükünün de ağır olduğunun altını çizen Biden, "İnsanların hayatını kurtarmak için sağduyulu bir adım atmak için bir dakika daha beklemeye gerek yok. Buradan ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosundaki arkadaşlarıma sesleniyoruz. Bu ülkede yarı otomatik silahları yasaklayabiliriz." çağrısında bulundu.

Daha önce silah düzenlemeleri yapıldığında, silahlı saldırıların sayısının azaldığına dikkati çeken Biden, "Kongre, silah satışı için arka plan soruşturmasındaki yasal boşlukları kaldırabilir. Bu, silahlı şiddeti durdurmak için elimizdeki en kullanılabilir araç. ABD Senatosu bu konudaki yasa tasarısını acilen geçirmeli." diye konuştu.

– Biden, bayrakların yarıya indirilmesi için talimat verdi

Biden, saldırıda yaşamını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, yarı otomatik silahların yasaklanması meselesinin tüm ülkenin ortak çıkarına olduğunu kaydetti.

Öte yandan Biden, Colorado'daki silahlı saldırı nedeniyle Beyaz Saray ve tüm kamu binalarındaki Amerikan bayraklarının 27 Mart'a kadar yarıya indirilmesi için genelge imzaladı.