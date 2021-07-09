Biden’dan Ekonomide Rekabet Kararnamesi 

Başkan Joe Biden teknoloji, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda rekabetçi olmayan uygulamaları hedef alan bir kararname imzaladı. Kararname kapsamında atılacak adımların çalışanların ücretlerini arttırması ve tüketiciyi koruması amaçlanıyor.

Ekonomide canlılığın sağlanması için adil rekabetin olması gerektiğini belirten Başkan Biden’ın imzaladığı kararnamede 72 ayrı adım ve tavsiye yer alıyor.

Kararname sağlık alanında işitme cihazlarının doğrudan doktorlar yerine eczanelerde satılmasının, daha uygun fiyatlarla bu cihazlara erişim sağlanmasının ve Kanada’dan reçeteli ilaçların güvenli bir şekilde ve daha uygun fiyata alınmasının önünü açıyor.

Kararname kapsamında internet şirketlerinin aboneliğin sözleşme tarihinden önce sonlandırılması halinde müşterilerden yüksek fiyatlarla ücret talep etmesi yasaklanıyor.

Kararname Ulaştırma Bakanlığı’na havayolu şirketlerinin müşterilerin bagajı geciktiğinde ya da kablosuz internet gibi reklamı yapılan bazı hizmetlerin uçuş sırasında sağlanamaması halinde ücretlerin iadesine ilişkin yeni düzenleme getirmesi çağrısında bulunuyor.

Facebook, Google, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerini de hedef alan kararname, özellikle büyük internet platformlarında şirket birleşmelerinin ve yeni kurulan rakip şirketlerin satın alınması süreçlerinin daha kapsamlı şekilde incelenmesinin yanı sıra; veri toplanması, ücretsiz ürünler üzerinden rekabet ve kullanıcıların özel hayatı üzerindeki etkilerine odaklanılmasını amaçlıyor.

Biden: “ABD rekabet sayesinde zengin bir ülke”

Beyaz Saray kararname kapsamında atılacak adımların çalışanlar için ücretleri arttıracağı, aileler için fiyatları düşüreceği, inovasyonu teşvik edeceği ve hatta ekonomik büyümeyi hızlandıracağı görüşünde.

ABD Başkanı Biden kararnameyi imzalamadan önce yaptığı konuşmada “Artık tekelleşen firmaların istismara varan adımlarına hoşgörü gösterilmeyecek. İşten çıkarmalarla sonuçlanan kötü şirket birleşmeleri, çalışanlar ve tüketicilere daha yüksek fiyat ve daha düşük ücret olmayacak” ifadelerini kullandı.

Biden ABD’yi tarihin en zengin ve varlıklı ülkesine haline getiren unsurun rekabet olduğunu vurguladı.

“Büyük şirketler küçüklerin pazara girişini zorlaştırıyor”

Beyaz Saray’ın kararnameye ilişkin hazırladığı bilgilendirme notunda, ekonomide yetersiz rekabetin büyümeyi engellediği, ABD’de yeni iş kurulması oranının 1970’lerden bu yana neredeyse yarı yarıya azaldığı, büyük şirketlerin iyi bir şirket veya girişim projesine sahip olan Amerikalılar’ın piyasaya girişini zorlaştırdığı, küçük ve bağımsız işletmelerin pazara erişim sağlaması ve adil bir gelir elde etmesi konusunda daha az imkanın olduğu belirtildi.

Bilgi notunda ekonomistlerin rekabet azaldıkça verimliliğin, iş alanlarına yapılan yatırımların ve inovasyonun da azaldığı; ırksal eşitsizliğin daha da arttığı yönündeki değerlendirmeleri hatırlatıldı.

Kararnamenin;

-İş değişikliği yapmayı kolaylaştıracağı ve ücretlerdeki artışı sağlayacağı,

-Reçeteli ilaçlara daha düşük fiyatla erişim imkanı vereceği,

-İşitme cihazlarının eczanelerde satılarak işitme kaybı yaşayan Amerikalılar’ın tasarruf etmesini sağlayacağı,

-İnternet aboneliğinin erken sonlandırılması halinde yüksek ücret talep edilmesini engelleyerek internet faturalarında tasarrufu sağlayacağı,

-Tüm federal dairelere ihale ve bütçe kararları alırken rekabetin teşvik edilmesi talimatı verilerek küçük işletmeler için imkanların artırılacağı belirtildi.

Sendika liderleri kararnameden memnun

Demokrat Kongre üyeleri ve sendika liderleri kararnameden memnun.

ABD’de 1,3 milyon çalışanı temsil eden Birleşik Gıda ve Ticari İşçiler adlı özel sendikanın başkanı Marc Perrone, kararnamenin Beyaz Saray’ın Amerikalı çalışanlar için adil bir oyun sahası oluşturma konusunda kararlı olduğu yönünde net bir mesaj verdiğini söyledi.

İş dünyasında bazı gruplarsa kararnamenin ekonomiyi yavaşlatabileceği görüşünde.

İstihdam Yaratanlar Ağı başkanı Alfred Ortiz, kararnameyi siyasi öncelikler listesi olarak niteledi ve adımların hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabileceğini belirtti.

Sağlık alanında fiyat şeffaflığının sağlanması gibi adımlara destek veren Ortiz, internet ve havayolu seyahatinde internet ücretlerine yönelik düzenlemelerin serbest piyasaya müdahale anlamına geldiğini ve bu adımların tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini savundu.