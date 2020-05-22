Biden’dan Geri Adım: “Öyle Kibirli Konuşmamalıydım”

ABD’de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin muhtemel başkan adayı Joe Biden, siyah bir radyocunun programında “Benimle Trump arasında karar veremiyorsanız, siyah değilsiniz” demişti. Biden geri adım attı, “o kadar kibirli olmamalıydım” dedi.

ABD’nin eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cuma sabahı özellikle genç siyahlar arasında popüler olan “Breakfast Club” adlı radyo programına katıldı. Joe Biden’ın başkan yardımcısı olarak, bir beyaz olan Senatör Amy Klobuchar’ı değerlendirdiği yönündeki haberlere işaret ederen sunucu, ‘’siyah seçmenler ön seçimlerde sizin siyasi kariyerinizi kurtardı, sizden bekledikleri şeyler var’’ diyerek Biden’ı sıkıştırmaya çalıştı. O sırada, Biden’ın kampanyasından bir yetkilinin mülakatı sona erdirmeye çalıştığı duyuldu.

”Bunu siyahların medyasına yapamazsınız” diyen radyo sunucusuna Biden, ”Bunu beyazların da siyahların da medyasına yapıyorum” diyerek televizyon stüdyosunu eşinin kullanması gerektiğini söyledi. Ancak yayından ayrılırken, “Benimle Trump arasında bir seçim yapamıyorsanız o zaman siyah değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’ın Başkan Trump’a destek veren Afro-Amerikanların “siyah olmadığı” imasını taşıyan bu sözleri tartışma yarattı. Biden, Cuma günü öğleden sonra ABD Siyah Ticaret Odası ile yaptığı telekonferans görüşmesinde aynı gün kullandığı ifadelere ve tepkilere değindi. “O kadar kibirli konuşmamam gerekirdi” dedi.

Joe Biden’ın kullandığı bu ifadeler, Biden’ın iki kez üst üste Barack Obama’ya oy veren farklı ırklar ve nesilleri kapsayan kitleyi yeniden canlandırmaya çalıştığı kritik bir döneme denk geldi.

Daha önce kadın bir başkan yardımcısı adayı belirleyeceğini söyleyen Joe Biden, siyah seçmenin desteğini almasını sağlayabilecek adayları değerlendiriyor. Ancak siyah seçmenlerin büyük ölçüde Trump’a karşı olduğunu göz önünde bulundurarak, Biden başkan yardımcısı adayı olarak Amy Klobuchar’ı da değerlendiriyor.

Haftalardır Corona virüsü salgınını yönetme şekline ilişkin eleştiriler göğüsleyen Başkan Trump ve müttefikleri, bu yorumları sebebiyle Biden’a yüklendi.

Trump’a destek veren ve ABD Senatosu’ndaki tek siyah Cumhuriyetçi olan Güney Carolina Senatörü Tim Scott, “Biden’ın sözlerine çok şaşırdım, şok oldum” dedi. Trump’ın seçim kampanyası ekibi tarafından hızla ayarlanan bir telekonferans bağlantısında Scott, “Kendi kendime 54 yıldır bir Afro-Amerikan olarak bir siyahım dedim. Kullandığı ifadelerdeki kibir beni çok şaşırttı. İnsanlara ne yapmaları, nasıl düşünmeleri gerektiğini söyleyecek ve siyah olmanın ne anlama geldiğini söyleyecek kadar alçaldığına inanamadım” dedi.

Joe Biden Iowa ve New Hampshire ön seçimlerinde aldığı mağlubiyet sonrası, kendisini adaylığa götüren süreçte Güney Carolina ve Nevada zaferlerinde özellikle yaşlı ve siyah seçmenlerin desteği önemli rol oynadı.

California Senatörü Kamala Harris, başkan yardımcılığı için adı geçen siyah kadın siyasetçiler arasında yer alıyor. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, oy hakları savunucusu Stacey Abrams, Florida eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Val Demings, Ohio’dan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Marcia Fudge ve ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Susan Rice da diğer muhtemel siyah adaylar arasında bulunuyor.